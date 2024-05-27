瑞士科研人员发明更为健康、可持续性更强的巧克力

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员已开发出一种新型巧克力，根据5月21日发表的一项研究结果，比起用传统生产工艺制作的巧克力，这种巧克力更具可持续性，营养也更丰富。
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在他们制作的巧克力里，该学院科研人员利用部分可可果肉来代替粗糖，而传统工艺巧克力并不会使用这些部分。他们发表在《自然食品》(Nature Food)专业期刊上的研究报告里公开了这个新配方。
苏黎世联邦理工学院在这项研究的声明中写道，这种巧克力里除了可可豆，还有可可果的果肉和果皮部分。
科研人员将可可豆的外壳加工成粉末，再混以果肉制作成果酱。他们用这种极甜的果酱来代替加入巧克力中的糖。
研究显示，与普通巧克力相比，这种巧克力所含纤维更多，饱和脂肪酸却更少，因此也就更健康。苏黎世联邦理工学院表示，小农家也能从中受益。通过把可可果更多的部分加以利用，他们就可以多样化产品范围并增加收入。
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据苏黎世联邦理工学院透露，对科研人员来说，找到可可果巧克力的完美配方并非易事。因为从果肉里榨取的果汁太多会让巧克力结块，太少了又不够甜。
因此在实验室里，他们就必须把每种搭配比例的黏稠度都测试一遍。
多次试验发现，最多可在巧克力中添加20%的果酱，这相当于添加5-10%左右粗糖的甜度。相比之下，传统工艺制作的黑巧克力中动辄就会添加30-40%的粗糖。
不过，这种巧克力到正式上市尚需时日。苏黎世联邦理工学院解释说，首先整个价值链都须完善。不过他们已采取了第一个步骤：苏黎世联邦理工学院已将可可果巧克力配方注册了专利。
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