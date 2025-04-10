瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”

瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，尽管瑞士方面已同美国政府建立联系，但目前仍未与美方正式开启关税谈判。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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帕尔默兰周四(4月10日)在伯尔尼对媒体表示，迄今为止，瑞士仅与美方展开了一些“以更好地理解美国问题为目的讨论”。
瑞士正努力向美方解释，除了贸易平衡外，还有同样重要的其他方面，而提高关税则会削弱瑞士企业在美投资的意愿。
联邦委员会仍对美国政府的关税政策表示关切。
帕尔默兰称，联邦经济事务秘书处(SECO)的海伦·布德利格·阿尔蒂埃达(Helene Budliger Artieda)近日已向美方展示了“一些可供实质性讨论的议题”，但“仅此而已”。
帕尔默兰表示，瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)通电话时强调，瑞士企业若要继续甚至扩大在美国市场的投资，需要来自美方的积极信号。
若按照美方宣布的31%关税税率，瑞士将遭遇相较于其他国家而言的不公待遇。
特朗普周三(4月9日)宣布将惩罚性关税推迟90天，帕尔默兰对此表示，这为瑞士提供了“一定的回旋余地”，“联邦委员会欢迎暂缓征收更高关税的决定”。
然而，目前10%的现行关税税率同样对全球和瑞士经济构成损害。“所有新增关税都会带来负面影响。”
帕尔默兰指出，新一轮美国政策的最大问题在于其所带来的不确定性。“这一政策正在破坏全球经济的稳定。”瑞士自然也受到影响，“这正是联邦委员会所担忧的。”
至于瑞士是否打算加入欧盟的制裁行列，帕尔默兰并未明确表态。他表示：“联邦委员会的工作出发点是国家和人民的整体利益。”
特朗普虽宣布暂停对等关税90天，但却未对中国让步。在北京对美国商品的关税提高到84%之后，他将针对中国的进口商品关税提高至125%。此举导致全球市场动荡，投资者担忧贸易战升级可能引发经济衰退。中国政府对此表示强烈反对，誓言进行报复，并称美国的贸易策略注定失败。与此同时，欧洲联盟等美国盟友对关税暂停表示欢迎，但也在考虑采取反制措施。
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