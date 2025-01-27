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2025年达沃斯论坛：幕后的数字看点

一名后勤人员正在世界经济论坛(WEF)年会正式开幕前清理会议中心的地板。
一名后勤人员正在世界经济论坛(WEF)年会正式开幕前清理会议中心的地板。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

晴好的天气和多样化的交通，为今年在达沃斯(Davos)举办的世界经济论坛(World Economic Forum)年会增添了活力。从会议室到供应的三明治，这座瑞士小镇为迎接数千名与会者做出了巨大努力。

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瑞士资讯swissinfo.ch的印度专家，报道从双边关系到宝莱坞的广泛问题。他还对瑞士制表有所了解，且侧重瑞士的法语区。

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据世界经济论坛的活动管理与运营负责人塞弗林·波多拉克(Severin Podolak)介绍，搭建好接待来自全球各地代表所需的基础设施共花费了28天。今年年会于1月20日至24日举行，为期四天，期间有超过3’500名工作人员为会议提供餐饮、安全和服务保障。

波多拉克同时也是世界经济论坛执行委员会成员，他向瑞士资讯swissinfo.ch分享了一些幕后数据，讲述了将一个瑞士山间小镇转变为“全球村”所需要的条件。

与会者

今年达沃斯论坛的年会吸引了超过2’800名注册参与者，来自130多个国家，与去年持平。在参会的1’600名企业高管中，包括900名顶级企业的首席执行官，他们带着极大的热情前来到这里开展社交和拓展网络。此外，来自各领域的政治人士也丰富了会议内容，其中包括50多位国家元首，他们努力为本国吸引投资。

年会的官方议程包含约300场会议，涵盖人工智能、循环经济和地缘政治冲突等多种主题。其中约200场会议提供了在线直播。

媒体通行证一向供不应求，今年也不例外。2025年，共有176家媒体公司成功申请到至少一张通行证。

场地

本次达沃斯论坛的官方场地总面积达28’043平方米，大多数官方会议在会议中心、库尔公园(Kurpark)和冰村(Ice Village)场馆举行。部分公司，例如汇丰银行(HSBC)、安永(EY)和高知特(Cognizant)，则租用当地商铺举办自己的附属活动。

大多数与会者的目标是建立人脉和达成交易。为了满足这一需求，论坛组织方提供了117个会议室和双边会谈室。如果这些会议室已满，与会者还可以利用论坛安排的23个休息室，在会议间歇时会面或放松。

交通

为了抵消许多企业高层乘坐私人飞机前来参会所产生的碳足迹，论坛为与会者提供了100%欧洲境内火车票报销政策(瑞士境内的费用需要自理)。乘坐一等车厢的费用也可以报销。

在达沃斯镇两端的达沃斯村(Davos Dorf)和达沃斯广场(Davos Platz)车站之间，临时设立了一个名为“会议中心/冰场” (Kongresszentrum/Eisstadion)的火车站，供乘坐瑞士雷蒂亚铁路(RhB)短途列车的乘客使用。大约有22’000名乘客使用了这一服务。

此外，每小时还有从苏黎世机场往返达沃斯的机场班车。一旦到达达沃斯，四条穿梭巴士线路上配备了107辆车辆，将与会者从酒店送往会场。此外，论坛还安排了105辆电动车专门接送VIP与会者(论坛称其为“公众人物”)。

基本需求

早餐时，与会者共享用了2’300根达沃斯本地产的麦片棒。午餐时，7’600份三明治(鸡肉、鱼类及素食)缓解了人们的饥饿感。需要健康零食的与会者共消耗了1.2吨瑞士苹果，而可口可乐和百事可乐提供的自动售货机和冷饮机则免费供应碳酸饮料。

无论是国家领导人还是安全人员，所有人都需要在论坛期间如厕。50个厕所(包括两个无障碍厕所)成为所有人的“平等场所”。本文作者甚至有幸与瑞士外长伊尼亚齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在隔壁厕间“亲密相邻”，共度短暂时光。

(编辑：Veronica De Vore，编译自英语：樊桦/gj)

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