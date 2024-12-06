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瑞银报告：全球亿万富豪财富10年来倍增

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（法新社苏黎世5日电） 瑞士银行表示，过去10年来亿万富翁总财富飙升121%，达14兆美元，其中科技亿万富翁财富成长最快。

全球最大财富管理机构之一的瑞士银行（UBS）表示，过去10年来，以美元计算的亿万富翁人数从1757人增至2682人，并在2021年达到高峰，有2686名亿万富翁。

瑞银追踪全球富豪财富的2024年「亿万富豪报告」（Billionaire Ambitions）发现，过去10年间，亿万富翁绩效超越全球股市。

从2015年到2024年，亿万富翁总财富增加121%，从6.3兆美元增至14兆美元，MSCI明晟全球指数（MSCI AC World Index）则上涨73%。

2024年，约有268人首次成为亿万富翁，其中60%是企业家。瑞银表示：「今年新增的亿万富翁大多是白手起家。」

科技亿万富翁的财富成长最快，其次是工业界富豪。全球科技亿万富翁的财富从2015年的7889亿美元增至2024年的2.4兆美元。

瑞银表示：「在早期，新亿万富翁将电子商务、社群媒体和数位支付商业化；而近年来，他们促成生成式人工智慧（AI）爆发，同时也发展网路安全、金融科技、3D列印和机器人技术。」

这份报告发现，自2020年以来，由于中国亿万富翁财富缩水，全球成长趋势有所放缓。从2015年到2020年，全球亿万富翁财富年增率为10%，但自2020年以来，成长率已降至1%。

与此同时，亿万富翁移居频率日益升高，自2020年以来已有176人移居他国，其中瑞士、阿拉伯联合大公国、新加坡和美国是热门目的地。

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