甘乃迪家族成员辞世 艾瑟．甘乃迪享耆寿96岁

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（法新社华盛顿10日电） 美国已故联邦参议员罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）遗孀艾瑟．甘乃迪今天辞世，享耆寿96岁。她原是政治世家甘乃迪家族最年长在世成员，生前为了倡导人权不遗余力。

前联邦众议员乔．甘乃迪（Joe Kennedy III）在社群媒体上表示：「我们要宣布我们了不起的祖母去世，我们心中充满着爱。」

艾瑟．甘乃迪（Ethel Kennedy）死于中风并发症，她是甘乃迪家族的大家长，家族成员包括与罗勃．甘乃迪一样被暗杀的前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy），以及联邦参议员泰德．甘乃迪（Ted Kennedy）。

她也是疫苗阴谋论者小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr）的母亲。小罗勃．甘乃迪今年稍早以独立总统候选人身分参选总统，后来转向支持共和党总统候选人川普，使甘乃迪家族在美国政治和民主党中的地位蒙上阴影。 艾瑟．甘乃迪1928年出生于芝加哥，婚前姓斯凯克（Skakel），17岁结识她未来的丈夫。 约翰．甘乃迪遇刺身亡5年后，1968年罗勃．甘乃迪竞选总统时也遭暗杀。在他去世6个月后，艾瑟．甘乃迪生下他们的第11个孩子。

她后来创立了罗勃．甘乃迪人权组织（Robert F. Kennedy Human Rights），这个倡议组织以在世界各地促进言论自由而闻名。

2014年，时任总统欧巴马授予艾瑟．甘乃迪「总统自由奖章」（Presidential Medal of Freedom），这是美国平民的最高荣誉。

罗勃．甘乃迪的外甥女、记者席莱佛（Maria Shriver）在社群平台X发文表示，艾瑟．甘乃迪「无所畏惧、风趣、聪明，她是出色的运动员、爱国者，疯狂爱着我的舅舅巴比（罗勃．甘乃迪），并致力在各方面让我们的国家变得更好」。

甘乃迪家族声明指出：「她毕生致力于追求社会正义和伸张人权…知道她与她一生的挚爱、我们的父亲罗勃．甘乃迪重聚，我们感到很欣慰。」

声明提到，艾瑟．甘乃迪身后留下9个孩子、34个孙子和24个曾孙。