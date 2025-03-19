甘乃迪遇刺最后档案公布 研判CIA对凶手了解更多

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（法新社华盛顿18日电） 美国国家档案局（National Archives）今天公布最后一批有关前总统甘乃迪（John F. Kennedy）遇刺案的档案。在甘乃迪去世60多年后，各种阴谋论仍甚嚣尘上。

川普1月上任后不久就下令发布相关档案，促使联邦调查局（FBI）找出数以千件有关当年在达拉斯（Dallas）发生的甘乃迪遇刺案新文件。

司法部律师花费数小时详细查阅后，第一批书面文件的电子版已于傍晚上传于国家档案局网站，总计约有超过8万笔将公诸于世。

这些数位文件包括先前列为机密备忘录的PDF档案，让人得以一窥在1962年险些引发核战的古巴飞弹危机不久后，当时美国与苏联关系间弥漫的恐惧氛围。

许多文件反映了调查人员为了更深入了解枪手欧斯华（Lee Harvey Oswald）在苏联的经历，以及追踪他在1963年11月22日甘乃迪于达拉斯遇刺前几个月的行踪所做的努力。

欧斯华被认定是甘乃迪谋杀案的唯一枪手。过去几十年来，司法部和其他联邦机构一直重申此一结论。但民调显示，许多美国人仍然相信甘乃迪之死是一场阴谋的结果。

专家不认为这一批新揭露的文件能改变既定事实，即当总统车队经过达拉斯迪利广场（Dealey Plaza）时，欧斯华从一所学校的教科书仓库窗口向甘乃迪开枪。

研究甘乃迪的学者曾说，档案局仍保存的文件不太可能包含任何爆炸性内容，也不太可能平息甘乃迪遇刺后甚嚣尘上的阴谋论。

甘乃迪总统的侄子、现任卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示，他认为中央情报局（CIA）与他伯伯的死亡有关，但中情局称这一指控毫无根据。

这些文件可能包含的揭露讯息是，即中央情报局对欧斯华的了解，较其先前所披露的还多，但仍有疑问的是，对欧斯华在暗杀案发生前6周曾访墨西哥市（Mexico City）的情况，中情局还知道些什么；在那次旅行中，欧斯华曾到过苏联大使馆。

欧斯华于1959年叛逃到苏联，但于1962年返回美国；1963年11月22日甘乃迪遇刺；两天后，欧斯华在移监时，被夜店老板鲁比（Jack Ruby）枪杀身亡。

根据2022年12月一批解密档案，其中有一份是1990年细述一名曾任职前苏联情报机构「国家安全委员会」（KGB）官员的任务报告；此人说，欧斯华叛逃后被KGB吸收。

这名官员说，KGB在欧斯华因忧郁和思乡而返美后就没有进一步联系，KGB「从未派他去杀甘乃迪总统」。

这些相关文件的公布，是依据美国国会于1992年10月26日通过的一项法案，要求在25年后公布国家档案局保存、未经删减的暗杀案记录。（译者：纪锦玲）