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四家瑞士餐厅守住了米其林三星级荣誉

守住其米其林三星级荣誉的四家瑞士餐馆分别是：巴特拉加茨(Bad Ragaz)的Memories餐厅、沃州的Hôtel de Ville de Crissier餐厅、巴塞尔的Cheval Blanc餐厅和格劳宾登州的Schloss Schauenstein餐厅。
守住其米其林三星级荣誉的四家瑞士餐馆分别是：巴特拉加茨(Bad Ragaz)的Memories餐厅、沃州的Hôtel de Ville de Crissier餐厅、巴塞尔的Cheval Blanc餐厅和格劳宾登州的Schloss Schauenstein餐厅。 Keystone-SDA

2024年，《米其林指南》为瑞士的136家餐厅授予星级。四家已获评三星级的餐厅将继续保有这份殊荣。德语区的两家新餐厅将获得两颗星。

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Keystone-SDA

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这两家餐馆分别是卢塞恩文华东方宫殿酒店(Mandarin Oriental Palace Hotel)旗下的Collonnade餐厅和位于苏黎世主火车站内的The Counter餐厅。

《米其林指南》的国际总监Gwendal Poullennec于10月21日在洛桑出席瑞士酒店管理大学(Swiss Hotel Management School)举行的仪式时表示，瑞士美食多年来一直保持了“稳定的水准”。

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《米其林指南》发布的一份声明援引Poullennec称：“在本次评选中，共136家瑞士餐厅被授予米其林星级，其中，107家获评一星级，25家获评二星级，三星级有4家。”

去年，瑞士有138家餐厅被授予至少一颗《米其林指南》星级。

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