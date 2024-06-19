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多数瑞士人仍然反对第三性别身份标识

总共有57%的瑞士受访者反对在官方文件中添加“多元性别”身份标识。一年前，这一比例为62%。
总共有57%的瑞士受访者反对在官方文件中添加“多元性别”身份标识。一年前，这一比例为62%。 Keystone/ Jan Woitas

一项调查显示，五分之三的瑞士人反对在官方文件中使用第三性别选项。男性相比女性反对呼声更高。

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Keystone-SDA

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6月17日公布的一项新调查表明，共有57%的瑞士人反对在官方文件中引入“多元性别”。一年前，这一比例为62%。

瑞士受访女性中，愿意接受在官方文件中添加“多元性别”选项的人占到43%。该做法已在德国引入。Leewas研究所受《20分钟报》(20 Minutes)及Tamedia传媒集团的委托，开展了此次调查并得出上述结论。男性支持者占比为35%。

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从政党支持度看，右翼瑞士人民党最不赞成增加第三性别身份标识(16%)。左翼社会民主党(67%)、绿党(64%)和中右翼自由绿党(58%)态度相对开放。中右翼自由民主党(39%)及中间党(37%)的支持率接近全国平均水平。

调查显示，城市、城市中心及农村地区之间几乎没有差别。城市支持率为36%，比其他地区略低1个百分点。

年龄方面，35岁到49岁年龄组最排斥第三性别(59%)，其次是18到34岁(58%)的年轻人群体。50到64岁年龄组态度最包容，支持率占到56%。

从受教育程度看，学者对第三性别身份标识的看法最开放，赞成率达52%。相比之下，仅接受过义务教育，职业教育或商业学校毕业的群体中，61%的人都拒绝在官方文件中增加“多元性别”选项。

2024年6月9日瑞士全民公投前，共有12’444名瑞士人参加了这项由《20分钟报》(20 Minutes)及Tamedia传媒集团于6月6日至9日之间开展的线上调查。调查误差幅度为2.2个百分点。

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