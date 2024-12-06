多数瑞士人认为乱扔垃圾问题正在逐步改善

近日公布的一项民意调查表明，瑞士乱丢垃圾的行为正在逐步改善。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据瑞士反对乱丢垃圾管理中心(Swiss Competence Cenre against Littering, IGSU)展开的一项调查，16%的受访者认为，瑞士存在大量未能得到妥善处置的垃圾。
在2015年首次类似的民意调查中，该比例为25%。
今年，共有来自瑞士全国34个地方的2’277位居民参与了此次垃圾处理情况调查。
与去年相比，认为自己“极少”或“很少”乱扔垃圾的受访者只增加了0.2%。与此同时，8.3%的调查参与者反映，在其接受调查的地方“经常”或“相当经常”有人随手扔垃圾。
反对乱丢垃圾管理中心认为，最新调查结果显示出情况正在持续改善。
管理中心主任Nora Steimer在一份新闻稿中称：“我们很高兴看到，打击乱扔垃圾的各项措施正在发挥作用。”
多年来，瑞士政界、商界、协会以及媒体的各种相关报道，确保了人们对乱扔垃圾问题的认知不断提高。
今年的调查结果还显示出，瑞士意大利语区对本地及全国范围内乱丢垃圾的现象态度明显不及其他语区严肃。
调查结果也呈现巨大的年龄差异。65岁以上年龄组受访者普遍认为情况有所恶化，而其他年龄段参与调查者则认为情况正在好转。
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