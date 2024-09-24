安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖

Sarco是这种通过3D打印制作出来的胶囊舱的名字，它看起来像科幻小说里的物件。人躺在这个胶囊舱中，只要按下按钮，就能在几分钟内死去。发明这个胶囊舱的人还表示，它能让人平静、甚至略带激动地死去。 Keystone / Ennio Leanza

瑞士政府现已认定，3D打印的“Sarco”自杀胶囊舱不符合产品安全标准。

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瑞士联邦公共卫生部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)于本周一(9月23日)向联邦议会国民院表示，这种给自愿结束生命者在躺入舱内后只需按下按钮即可获得安乐死服务的“Sarco”自杀胶囊舱不符合瑞士法律规定。

联邦公共卫生部长在回应一位议员的询问时解释道，首先，该胶囊舱不符合产品安全法规的要求，因此不能被投放于市场。此外，胶囊舱在协助自杀过程中使用到了氮气，这也不符合瑞士现行化学产品法的制定初衷。

鲍姆-施奈德表示，就瑞士产品安全法规而言，其管辖范围必须根据具体情况加以逐案明确。另一方面，各州需要对未按照规定擅自使用氮气的情况自行负责。

颇具争议的发明

去年夏天，瑞士宣布会将“Sarco”自杀胶囊舱投入使用，这一消息引发了有关该胶囊舱究竟是否符合瑞士法律规定的诸多争议。多个州的检察官办公室已公开宣称，倘若发现有人在其管辖范围内使用这种胶囊舱，他们势必将提起刑事诉讼。

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Sarco胶囊可以安装在任何地方，其设计目的是让想结束生命的人只需按一下按钮就可以自杀。然后释放大量氮气，取代氧气。人在吸入氮气后就会失去知觉，大约五分钟后死亡。

“Sarco”自杀胶囊舱的致死原理是氮气缺氧。自愿在胶囊舱中结束生命的人在回答几个问题后，便可按下一个按钮，随机就会释放出大量氮气，在不到30秒的时间内气体中氧气的含量将从21%降至0.05%。根据其发明者菲利普·尼奇克(Philip Nitschke)的说法，使用者在进行两次呼吸后，便会失去知觉，经过大约5分钟就会毫无痛苦地死去。

多人涉嫌未经授权使用自杀胶囊舱

而就在瑞士联邦公共卫生部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)宣布“Sarco”自杀胶囊舱与瑞士法律相悖的次日-即本周二(9月24日)，沙夫豪森州警方宣布，其已在管辖区内逮捕了数名涉嫌私自使用该胶囊舱实施安乐死的人员。

警方披露，多人涉嫌在位于与德国接壤的瑞士沙夫豪森州Merishausen镇的一处森林小屋内首次使用了“Sarco”自杀胶囊舱。一人已自杀身亡，其余人等遭当地警方逮捕。

目前，沙夫豪森州检察官办公室已对缉捕归案的嫌疑人以煽动和协助自杀的罪名提起刑事诉讼。

出警现场的警察们没收了“Sarco”自杀胶囊舱。死者的尸体已被送往苏黎世的法医研究所接受进一步尸检。