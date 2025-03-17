新冠封锁五周年：瑞士“病毒先生眼中”的疫情时代

2020年3月16日，瑞士政府宣布进入“紧急状态”-3月17日零时，全国进入半封锁状态。值此新冠封锁五周年纪念之际，瑞士联邦卫生局前流行病办公室负责人Daniel Koch回顾了疫情期间瑞士政府发挥的关键性作用。
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被戏称为“病毒先生”的Daniel Koch在接受瑞士新闻社Keystone-SDA采访时回忆道，对政府官员来说，疫情的危机始于2020年1月；但对公众而言，新冠疫情直到3月16日才变成“残酷的现实”。当天，瑞士最高行政机构瑞士联邦委员会决定行使紧急权力。
整个瑞士宣布进入“特别紧急”状态：禁止所有聚集活动；仅允许必需品商店继续营业；建议人们居家隔离，并与朋友和家人保持距离。“我们从未禁止人们外出活动，仅是提出建议。” Koch解释说。
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“果断、迅速、有效”
这位前公务员表示，封城的决定虽然在短时间内做出，但建立在一系列准备工作基础上。他认为联邦委员会在疫情期间表现出色，并对政府坚定、快速、有效地应对措施充满敬意。
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瑞士联邦委员会每周召开五次会议商讨应对之策。政府所有部门全面参与。国防部调动了近8000名军队人员；外交部开展了最大规模的遣返行动；财政部在几周内为经济释放了数十亿瑞郎。
失误
然而，危机应对不可能完美无缺。Koch承认：“我们也有失误，尤其是养老院问题的处理上。我必须承认，当时我们的建议有些做过了头。”
卫生局希望尽可能保护养老院人群不受感染。责任落到各州肩上。最终的结果是任何人不得去养老院探望亲人。Koch表示：“未经同意，我们就把他们关在养老院里与外界隔绝了。”
Koch作为专家在疫情第一阶段为瑞士联邦委员会提供咨询，并于2020年5月退休。
首轮封锁（2020年3月）
3月16日瑞士宣布“紧急状态”。3月17日零时，全国进入半封锁状态。政府禁止一切形式的私人和公共活动，并关闭了餐馆、酒吧、娱乐设施以及除超市和药店外的商铺。
3月20日引入了禁止参加5人以上聚会活动的禁令，在此之前，聚会活动的人数限制为100人。
分阶段放松疫情管制（2020年4月-6月）
4月16日，瑞士政府宣布分三阶段放松疫情管控措施。第一阶段解禁措施4月27日开始实施，理发店、花店、建材市场等重新开门营业，允许医院、诊所的非急诊科室及牙科诊所等接诊。第二、三阶段措施分别于5月11日及6月8日执行。部分商业机构、学校及部分公共场所陆续开放，但仍强调保持社交距离和防疫措施。
疫情反弹与部分收紧措施（2020年秋季）
2020年10月随着第二波疫情的威胁，瑞士重新加强了部分限制措施，如限制聚会规模(重新禁止在公园等所有公共场所内的15人以上聚集)、加强边境管控以及对高风险场所实施严格规定。
2021年1月，疫情持续高发一个月后，政府通过了额外措施，要求关闭所有餐馆、体育和文化场所以及不出售日用产品的商店。
疫苗接种(2021年)
随着疫苗接种计划的展开，瑞士逐步恢复正常生活。2021年9月13日起，持有有效的疫苗证书可进入餐馆、酒吧、博物馆或健身中心等大多数室内公共场所。对于完全疫苗接种和加强免疫的人群没有其他限制。
疫情控制与措施放宽（2022年至今）
2022年2月17日，几乎所有措施都被取消。
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