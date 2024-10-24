2024年欧洲夏令时结束，瑞士也回归正常时间

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瑞士将于本周日(2024年10月27日)结束今年的夏令时，继而进入正常(冬季)时间。具体是周日凌晨将时间从3:00拨回2:00。也就是说，27号这个周日有25小时。同时瑞士与中国北京时间的时差就恢复到了7小时。

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近些年来，各国政界一直在讨论是否要取消夏时制，尤其在瑞士的邻国，但至今仍没有统一的结果。主要论点是，节能的效果实际上无法证明，但却给很多人带来了健康问题。欧盟成员国至今也未达成统一的协议。

瑞士也在观望邻国情况和决定，并将进一步核查夏时制时间的调整是否有意义，并且符合瑞士的利益。除非另行通知，否则将持续现有的方案。也就是说明年春天，即2025年3月30日，瑞士仍会将使用夏季时间。

瑞士的时间标准

瑞士从1981年开始实行夏时制，具体是每年三月的最后一个星期天开始夏时制，凌晨将时间从2:00调至3:00；冬季则在10月的最后一个星期日凌晨再将时间从3:00调回2:00。2025年的夏时制时间是3月30日至10月26日。

其实，并没有所谓的冬季时间(或冬令时)，这个时间是正常的格林威治时间。欧洲从1973年引入夏时制，目的是在当时石油危机期间节省能源。其背后的想法是：傍晚能更长地利用自然光，可以晚一小时打开电灯，从而达到节约电能的目的。但实际这个想法并没有奏效，因为早春和晚秋时节早上便需要消耗更多的暖气，两相抵消后并未达到节能的目的。

瑞士使用统一中欧时间(CET)，它比国际原子时间(UTC)早一小时(UTC+01:00)，也就是说瑞士的夏季时间比国际原子时间早2个小时(UTC+02:00)。这个时间被大多数欧洲国家和部分北非国家使用。

在瑞士，时间的校准和调整由位于伯尔尼Wabern的瑞士联邦计量研究所(METAS 多语)外部链接负责。