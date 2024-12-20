瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

卢塞恩是中国游客最喜欢游览的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
夏日里，卢塞恩市中心的卢塞恩狮子广场(Löwenplatz)附近每天平均有280辆大巴车停靠。根据卢塞恩应用科学与艺术大学最近的一项调查，这对许多城市居民来说，严重影响了他们的日常生活。卢塞恩市议会也呼吁减少旅游巴士的数量。因此，议会以绝对多数赞成票决定今后要向交通公司缴纳停车费。在此之前，旅游大巴在市内停车是免费的。
今后，旅游大巴在卢塞恩市中心停靠，将需支付100瑞郎(约合800元人民币)的停车费。位于卢塞恩市内天鹅广场(Schwanenplatz)、狮子广场(Löwenplatz)和卡塞尔嫩广场(Kasernenplatz)的停靠站将受到这一新规的影响。此外，议会还决定通过所谓的“时段管理”方式来更均匀地分配巴士，这意味着旅游大巴必须提前在网上预订有限的停车位。
对卢塞恩吸引力的影响
卢塞恩人民党委员帕特里克·齐邦(Patrick Zibung)表示：“这种时段管理方式是迄今为止的一个新尝试，这需要投入额外的人力物力。卢塞恩的吸引力也有可能受到影响。”而卢塞恩旅游局经理马塞尔·佩伦(Marcel Perren)对这一举措的态度则更为积极。
不过，那些在老城区的表店或纪念品商店可能会受到一定程度的影响。
这一收缴停车费计划将从2025年3月开始实行，而旅游巴士的分配计划将于2026年开始付诸实施。中国旅行团是否会因这一缴费措施而更改行程，目前尚有待观察。
相关内容
瑞士研究：家庭照顾者难幸福
此内容发布于
苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
更多阅览 瑞士研究：家庭照顾者难幸福
相关内容
瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
此内容发布于
瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
更多阅览 瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
相关内容
医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
此内容发布于
据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
更多阅览 医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
相关内容
82%的瑞士人支持在学校禁用手机
此内容发布于
上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
更多阅览 82%的瑞士人支持在学校禁用手机
相关内容
瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
此内容发布于
12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
更多阅览 瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
相关内容
瑞士央行超预期降息50个基点
此内容发布于
瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。
更多阅览 瑞士央行超预期降息50个基点
相关内容
卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
此内容发布于
瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。
更多阅览 卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
相关内容
瑞士社会凝聚力得了差评
此内容发布于
根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
更多阅览 瑞士社会凝聚力得了差评
相关内容
欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路
此内容发布于
根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。
更多阅览 欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路
相关内容
夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇
此内容发布于
瑞士人“好静”，附近农场的奶牛挂着牛铃彻夜摇不停，惹得弗里堡州的两位土地所有人不胜其烦。然而，联邦法院驳回了两人希望在夜间取下牛铃的诉讼请求。
更多阅览 夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇
阅读更多
相关内容
卢塞恩，原本可以成为瑞士的首都
此内容发布于
卢塞恩曾三次想成为瑞士的首都，首次尝试虽然成功了，但却好景不长。接下来的两次失败是因为卢塞恩自身的原因造成的。尽管如此，卢塞恩市和州在瑞士的民主发展过程中还是起到了一定的影响作用。
更多阅览 卢塞恩，原本可以成为瑞士的首都
相关内容
卢塞恩之狮：在旅游与争议之间
此内容发布于
2021年8月10日标志着卢塞恩垂死狮子像落成200周年。这座雕塑是瑞士最著名的纪念碑之一，为的是纪念在法国大革命中为保护法王路易十六而牺牲的瑞士护卫队官兵。但在其始建之初，这尊石狮却引起重重争议。两个世纪之后，围绕狮像的争议似乎有所缓和，但却随时可能再度暴发。
更多阅览 卢塞恩之狮：在旅游与争议之间
相关内容
卢塞恩不仅是旅游名城，还是瑞士政治家的摇篮
此内容发布于
在瑞士，政治几乎完全与儿童无关，但在卢塞恩这个城市情况却有所不同。在那里，有一个儿童议会已经活跃了30年。我们有幸参加了一次儿童议会的会议。
更多阅览 卢塞恩不仅是旅游名城，还是瑞士政治家的摇篮
相关内容
说到“一日游”，卢塞恩完胜威尼斯
此内容发布于
瑞士纸媒《新苏黎世报》(NZZ)走访发现，卢塞恩本地人口为8.1万人，而全年接待游客总人次多达940万之众，这…
更多阅览 说到“一日游”，卢塞恩完胜威尼斯
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。