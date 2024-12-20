瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

中国旅行团经常乘大巴在卢塞恩市中心停留。 Keystone / Alexandra Wey

卢塞恩是中国游客最喜欢游览的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。

3 分钟

瑞士电视台SRF/swissinfo

相关内容

夏日里，卢塞恩市中心的卢塞恩狮子广场(Löwenplatz)附近每天平均有280辆大巴车停靠。根据卢塞恩应用科学与艺术大学最近的一项调查，这对许多城市居民来说，严重影响了他们的日常生活。卢塞恩市议会也呼吁减少旅游巴士的数量。因此，议会以绝对多数赞成票决定今后要向交通公司缴纳停车费。在此之前，旅游大巴在市内停车是免费的。

今后，旅游大巴在卢塞恩市中心停靠，将需支付100瑞郎(约合800元人民币)的停车费。位于卢塞恩市内天鹅广场(Schwanenplatz)、狮子广场(Löwenplatz)和卡塞尔嫩广场(Kasernenplatz)的停靠站将受到这一新规的影响。此外，议会还决定通过所谓的“时段管理”方式来更均匀地分配巴士，这意味着旅游大巴必须提前在网上预订有限的停车位。

对卢塞恩吸引力的影响

卢塞恩人民党委员帕特里克·齐邦(Patrick Zibung)表示：“这种时段管理方式是迄今为止的一个新尝试，这需要投入额外的人力物力。卢塞恩的吸引力也有可能受到影响。”而卢塞恩旅游局经理马塞尔·佩伦(Marcel Perren)对这一举措的态度则更为积极。

不过，那些在老城区的表店或纪念品商店可能会受到一定程度的影响。

这一收缴停车费计划将从2025年3月开始实行，而旅游巴士的分配计划将于2026年开始付诸实施。中国旅行团是否会因这一缴费措施而更改行程，目前尚有待观察。