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瑞士对移民的吸引力不及他国

相比其他国家，瑞士对外国人的吸引力不足。
相比其他国家，瑞士对侨居外国人的吸引力不足。 Keystone-SDA

根据全球移民联络组织InterNations的一项调查，瑞士对外籍专业人士的吸引力不及以往。尽管生活质量很高，但许多高素质工作者认为，在瑞士很难交到朋友。

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7月3日发布的这项调查显示，在53个国家中，瑞士排名第34位，低于去年的第23位。

虽然生活质量和薪资水平仍然是瑞士的加分项，但受访者对瑞士的住房和社会生活的评价是十分不满。

住房是多数移民的老大难问题。大约63%的人对住房费用持负面评价。

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瑞士人不够开放也是导致瑞士总体评价不佳的原因之一。侨居的外国人很难适应当地文化，也没有感受到人们的热情。

46%，即不足半数的受访者认为瑞士人对外国人态度友善。62%的人称很难交到本地朋友。

不过，大多数外籍人士对自身经济状况感到满意。多达58%的受访者表示总年薪至少为10万美元 (约合人民币73万元)。

此外，外籍专业人士对瑞士的技术和行政服务也给予了积极反馈。例如，宽带互联网的普及、线上服务的便利以及网上提供的行政服务都受到了好评。

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