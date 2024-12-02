瑞士首富仍是韦特海默家族

11月前后，《胡润百富榜》外部链接和《福布斯》外部链接分别公布了2024年中国富豪排行榜。有趣的是，由于资本市场的上下波动，两个榜单中的“中国首富”多次易主。相比之下，瑞士的老钱家族地位就稳定多了。
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2024年，瑞士富豪前三甲保持不变。富豪榜榜首仍是巴黎品牌香奈儿的所有者。
根据《资产》(Bilan)杂志11月28日的报道，尽管今年奢侈品业增长放缓，导致其财富相应缩水大约370亿瑞郎(约合人民币3’041亿元)，与其兄弟阿兰共同拥有奢侈时装及香水品牌香奈儿的杰拉德·韦特海默(Gérard Wertheimer)依然位列今年瑞士300富豪榜首位。
该杂志指出：“这些不确定因素反映在我们对其公司的估值上，约800亿 (约合人民币5’793亿元)到900亿美元(约合人民币6’517亿元)之间。以瑞郎计算，杰拉德·韦特海默的身价下跌是由于美元逐年大幅贬值。”
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富豪榜第二名是巴塞尔制药巨擘罗氏制药集团掌门人霍夫曼(Hoffmann)、欧利(Oeri)和杜施马莱(Duschmalé)家族。身家估值约280到290亿瑞郎(约合人民币2’300亿到2’383亿元)。据资料显示，该家族2023年的股息收入达7.5亿瑞郎(约合人民币62亿元)。
三甲最后一位仍是已进入耄耋之年的克劳斯-迈克尔·库恩(Klaus-Michael Kühne)。财富估值270亿到280亿瑞郎(约合人民币2’220亿到2’300亿元)。其主要控股的全球运输和物流代理公司德迅(Kühne Nagel)总部设在施维茨。
排在第四位的是私人银行嘉盛银行(J. Safra Sarasin)所有者萨弗拉(Safra)家族。其净资产稳定在220亿到230亿瑞郎(约合人民币1’808亿到1’890亿元)之间。
布洛赫(Blocher)家族仍位居前十
紧随其后的是日内瓦豪华游轮巨头地中海航运公司MSC创始人阿庞特(Aponte)家族以及85岁高龄的巴西和瑞士双重国籍富豪豪尔赫·莱曼 (Jorge Lemann)。尽管他持股的卡夫亨氏(Kraft Heinz Co．)陷入困境，导致他不得不清算股份，但莱曼仍以170亿到180亿瑞郎(约合人民币1’397亿到1’480亿元)的身家再次跻身富豪榜单前十。
据《资产》杂志介绍，“他在啤酒巨头百威英博(AB InBev)、汉堡王(Burger King)和咖啡联锁品牌蒂姆·霍顿斯(Tim Hortons)的母公司餐饮品牌国际公司(Restaurant Brands International)以及其他公司的股票收益近20亿瑞郎(约合人民币165亿元)。这还仅是理论上的收益。”
排在第七位的是俄罗斯裔阿联酋亿万富翁企业家安德烈·梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko)，财富估值170亿到180亿瑞郎。但他在瑞士的处境并不乐观，“一直在与他认为不公的瑞士及西方的针对性制裁作斗争”，不再回格劳宾登的家，甚至关闭了由他一手创建的著名煤炭生产商SUEK在瑞士已经经营了20年的办事处。
富豪榜第八位是贝尔塔雷利家族(身家估值150亿到160亿瑞郎，约合人民币1’232亿到1’314亿元)。尽管两年前在伦敦购置了豪宅，但贝尔塔雷利家族仍活跃在瑞士的生物科技领域，在古斯塔德(Gstaad)也有自己的住宅。
与此同时，布洛赫(Blocher)家族实现了财富增长，也达到了150亿-160亿瑞郎。玛格达莱娜·马图洛·布洛赫(Magdalena Martullo-Blocher)、拉赫尔·布洛赫(Rahel Blocher)和米里亚姆·鲍曼·布洛赫(Miriam Baumann-Blocher)三姐妹掌握着总部位于格劳宾登州的EMS化学工业集团约70%的股份。尽管该公司今年经营遇到困难，但其估值仍超过110亿瑞郎(约合人民币903亿元)。几人的兄弟马库斯·布洛赫(Markus Blocher)则在其位于多蒂孔(Dottikon)的化学品和药品制造企业Dottikon ES的扩张中获益。
富豪榜前十名的最后一位是日内瓦瑞士企业家纪尧姆·普萨兹(Guillaume Pousaz)，拥有财富140亿到150亿瑞郎(约合人民币1’150亿到1’232亿元)。他是支付平台Checkout.com的首席执行官和创始人，常驻伦敦，主要客户包括珠宝企业蒂芙尼公司(Tiffany)， 美国门票销售公司特玛捷公司(TicketMaster)以及索尼互动娱乐开发的系列电游品牌PlayStation.
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