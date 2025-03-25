电动自行车占据瑞士售出自行车半壁江山

根据瑞士自行车供应商协会Velosuisse的统计，目前瑞士道路上有大约520万辆自行车和140万辆电动自行车。 Keystone / Gaetan Bally

2024年间，瑞士自行车市场上每两辆售出自行车中就有一辆是电动助力车。与2023年相比，自行车总销量下滑约14%。

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瑞士自行车供应商协会Velosuisse近日公布的一项调查显示，2024年向自行车行业交付的自行车及电动自行车略高于34.1万辆，其中自行车占比55%；电动自行车占比45%。

并非所有领域都遭遇了滑铁卢，报告称：公路越野两用电动自行车(e-gravel bikes)的销量翻了近两番，略低于1000辆；电助力公路自行车(e-road bikes)的销售增长了近三分之一；而电动载货自行车(e-cargo bikes)销售则增长约四分之一。

种类繁多的电动自行车 E-gravel bikes 公路越野两用电动自行车 Gravel bike若按照字面翻译为“砾石自行车”，也有人称为混合路面公路车；另一种常见说法是Adventure bike，意即冒险自行车。其实，这是一种可以在on road(铺装的水泥或沥青路面)和off road(泥地石块地等非铺装越野路面)之间切换行驶的自行车，也就是公路与越野两用车，且是偏向运动性而非功能型的自行车产品。 E-road bikes 电助力公路自行车：电动公路自行车与普通电动自行车很相似，但是它们更轻、更快，而且其设计目的是在更长的路途上提供真正的公路自行车体验。 E-cargo bikes 电动载货自行车：一种配备电动辅助系统的运输自行车，常被用于城市货物配送和人员的运输。这种电动辅助载货自行车结合了自行车的灵活度及弹性并搭配电动辅助功能，可大幅提高货物运输的效率并同时减少环境影响及改善城市交通。

但总体而言，电动自行车的交付量下降12%；非动力自行车降幅更是高达15%。自行车供应商协会认为，经历了2020年至2022年疫情期间的“飞速增长”之后，该行业自2023年起进入整合阶段。

据Velosuisse统计显示，目前瑞士道路上大约有520万辆自行车和140万辆电动自行车。