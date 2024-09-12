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苏黎世大麻研究获得积极评价

在这一问题上纠结多年之后，瑞士最终决定研究娱乐性大麻合法化的社会影响。2020年，议会支持修改一项法律，允许开展相关研究，为未来大麻监管决策提供科学信息。
在这一问题上纠结多年之后，瑞士最终决定研究娱乐性大麻合法化的社会影响。2020年，议会支持修改一项法律，允许开展相关研究，为未来大麻监管决策提供科学信息。 Keystone / Gaetan Bally

试点项目计划启动一年后，苏黎世的卫生官员对娱乐性大麻使用的对照研究给出了积极评价。

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RTS

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苏黎世政府公共卫生事务负责人Andreas Hauri在9月初苏黎世政府、苏黎世大学及苏黎世大学精神病学诊所联合发表的新闻稿中表示：“我们的方法将大麻使用者的健康放在第一位。研究显示，现代的预防措施与大麻产品的限制性使用并不冲突。”

大约2100人参与了这项瑞士联邦负责部门批准的试点计划。150人中途退出了研究。超过半数的参与者每周至少吸食四次大麻。

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在12个多月的试验期中，共有300公斤大麻制品通过苏黎世的21家指定药房、社交俱乐部和药品信息中心向项目参与者售出。印度大麻树脂及干大麻花的销售记录为36’000次。

该试点项目计划持续到2026年10月。类似的娱乐性大麻研究正在瑞士的多所城市和州同时开展。

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