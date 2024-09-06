逾三分之二的瑞士人感到精疲力竭

精疲力竭往往是由压力造成的。 Keystone-SDA

一项调研发现，瑞士人口中逾三分之二感到自己精疲力竭。只有15%的受访者认为自己的健康状态非常好。

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医疗保险公司CSS从2020年3月开始进行这项健康调研，如今已是第五次，该公司周二(9月3日)写道，此次采集的数据为历年最低。根据该调研，35%的人口觉得不舒服或不完全健康。

调研补充说，纵观所有年龄段人群，68%的受访者表示经常感到精疲力竭。可以说，这是一种“新疫情”。令人吃惊的是，18-35岁年龄段人群对工作压力的看法最为消极。

大约75%的人觉得自己必须始终保持健康和高效，这进而反映为持续的疲惫。而且越来越多的人正在经历过劳。

该调研结果还显示，瑞士人仍然感到自己的健康状况还不如新冠疫情之前，其中尤以绝大多数的18-36岁年轻人为甚：在这个年龄段人群中，只有五分之一表示自己“非常健康”(2023年比例为27%)。

不过，年轻人的心理健康有了一些起色。然而与此形成鲜明对比的是，人们越来越感到工作压力加大，而这种压力正在蔓延到私人生活当中。

这是CSS保险公司第五次委托索托莫研究所(Sotomo Institute)开展健康调研。在6月13-21日期间，来自瑞士德语、法语和意大利语区的2456人参加了本次在线调研。