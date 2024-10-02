23岁中国留学生持刀袭击三名瑞士儿童，目前重伤儿童已脱离生命危险

苏黎世警察封锁了事发现场。 Keystone-SDA

10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了数名幼童，导致三名5岁男孩受伤，其中一人重伤和两人轻伤，伤者被随即送往医院。

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据苏黎世市警方称，事发时，几个孩子正跟随一名托育老师从幼儿园前往课后日托中心，路经Berninastrasse街时遭到这名男子持刀袭击。

日托中心老师立即干预了暴力行为，在另一名男子的帮助下制服了袭击者。在急救人员赶到之前，他们一直将嫌犯摁倒在地，后者没有反抗。

据目前信息显示，犯罪嫌疑人是一名23岁的中国男子。《巴塞尔报》(Basler Zeitung)称，嫌犯是苏黎世大学学生。他在没有反抗的情况下被逮捕，并被苏黎世市警方带往警局审讯。

事件发生后，引起瑞士媒体的强烈关注。《新苏黎世报》(NZZ)评论道：“犯罪人原籍国的一个现象也很可能引起调查人员的注意：一段时间以来，中国当局一直在努力应对教育机构持刀袭击事件的增加。尽管近年来学校的安全防范措施已大幅加强，但在幼儿园、中小学和大学发生的此类袭击仍时有发生。”

目前案件调查正在进行。行凶者动机以及行凶者是否与日托中心或幼儿园有任何关联均尚不清楚。“恐怖主义动机不太可能存在，警方假定嫌犯是单独作案。“《新苏黎世报》写到。

该男子认罪，伤者已脱离危险

10月2日下午，瑞士警察新闻网(polizei.news)就该事件进行了进一步披露：这名中国男子，自2023年在瑞士读书。居住在离案发几分钟路程的一间公寓里。在被拘留后，他对自己的犯罪行为供认不讳，到目前为止，尚无迹象表明有同案犯或共犯；他目前已因涉及严重暴力罪被移交苏黎世州第一检察院。检察院和苏黎世州警方正在加紧调查。

检察院已申请将被告还押候审。

受伤的三个5岁男孩现均无生命危险。

警察网最后写道：在调查结束之前，无罪推定原则生效。

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10月1日，案发当天下午，瑞士《20分钟》(20 Minuten)还报道，一支特警队搜查了距案发地点仅几分钟路程的一栋公寓楼，目前可以确定这名23岁的男子就住在这栋楼里。他从去年开始一直在苏黎世大学学习。其他学生在向《今日苏黎世报》(Zueri Today)描述他时表示，他非常沉默寡言，还有些羞怯，经常一个人待在他的一居室公寓里。

而他在社交媒体上却相当活跃，就在案发前几分钟，也就是10月1日12点，他在Instagram上发布了一条长长的中文帖子，他在上面写到了他对一名他在美国一所大学认识的女性的性幻想；还写到了对祖国和党的热爱，说他非常想念自己的祖国和这位女友。