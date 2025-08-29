电影「南京照相馆」片场 俨然陆学生暑期打卡胜地

（法新社上海29日电） 自南京大屠杀历史真实事件改编的电影「南京照相馆」在中国创下票房佳绩。拍片片场俨然成为暑期热门打卡景点。机枪扫射声回荡在倒塌的建筑之间，学童们兴奋参观满目疮痍的1930年代南京街道场警，在机枪声回荡的断垣残壁间穿梭。

制作精良、众星云集的「南京照相馆」故事背景设定在 1937年当时中国的首都南京，讲述侵华日军在6周内进行大规模烧杀与奸淫掳掠，造成数十万中国军民死难。

与其他描绘这场屠杀的电影一样，「南京照相馆」适度呈现当年日军暴行，但这并未阻止观众走进电影院。自 7月下旬上映以来，该片已稳居中国票房榜首。

该片在上海郊区影视园区搭建的片场现已对外开放，法新社本周造访时，现场涌入大批热情观众，当中许多是年幼的学童。

在一栋遭轰炸的建筑上，一幅布满弹孔的巨型蒋介石壁画俯视着下方，游客们蜂拥而入，兴奋地自拍直播。

在表面的欢乐氛围之下，这部电影激发中国民众的强烈爱国情绪。

一名姓何女子谈及自己对日本的感受时说：「这是一种源自内心深处的痛苦，一股深刻的恨意。」

「历史是无法从心中抹去的，不管未来发生什么事。」

一名男子告诉法新社，他带着5岁的儿子不远从西北的宁夏跋涉近2000公里而来，孩子也已看过南京照相馆这部电影。

一名李姓女中学生表示，她觉得日本人「不讨喜」，但也提醒不要心怀怨恨。

「尽管他们曾对我们做过许多残忍的事，我们仍需要尊重他们，因为现在我们必须专注于和平。」