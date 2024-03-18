电影帝国浩劫将上映 掀美国重燃内战论辩

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（法新社洛杉矶17日电） 英国导演艾力克斯嘉兰新作「帝国浩劫：美国内战」，勾起人们对美国11月总统选举前社会撕裂现状的担忧。

艾力克斯嘉兰（Alex Garland）最新战争动作片「帝国浩劫：美国内战」（Civil War），由曾在蜘蛛人电影担任女主角的美国女星克丝汀邓斯特（Kirsten Dunst）主演，故事背景为美国于可见的未来爆发内战。

订4月12日上映的「帝」片上周在西南偏南电影节（SXSW）首映，描述一名美国总统当3任后，十多个州脱离中央，由加州、德州组成的武装联盟与联邦政府开战，军用无人机朝公民开火，美国国内烽火连天，资深战地记者的克丝汀邓斯特一行冒死穿越战火前往白宫采访。

大西洋月刊（The Atlantic）于上映前影评称在当前政治两极下，电影有「令人不安的共鸣」；滚石杂志（Rolling Stone）表示观众「搞不好会把电影设定的未来式前提误为现在」。

曾为「28天毁灭倒数」编剧的艾力克斯嘉兰，在片中刻意含糊带过冲突的具体起源和政治目的，表示本片盼成为探讨两极化与民粹主义的「对话」。片中对走上内战的复杂成因几无任何解释，着墨于直观美国公民和记者遭遇的恐怖日常。

艾力克斯嘉兰在首映时于德州告诉观众：「我们不需要费力解释，大伙都知道为何（内战）可能发生，我们都对危机根源一清二楚。」

电影里连当3任总统的设定，灵感似乎来自许多美国人的内心隐忧－怕前总统川普若再次上台后恐无视最多做两任的宪法规定，4年后拒绝下台。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）与公共宗教研究所（PRRI）去年一份调查显示，高达23%的受访美国民众同意「真正的美国爱国人士，可能必须得诉诸暴力以拯救国家」。

芝加哥大学政治系教授郝尔（William Howell）表示，虽然政治菁英与国会比以往更分歧，但公众之间的两极对立被过分夸大，还说对调查里措辞模糊问题的回答，不一定能如实反映人们的实际行为。

然而像作家马契（Stephen Marche）这一派却相信，美国已成「走上内战国家的教科书般案例」，只是景况并非「帝」片描述的方式。

马契在所着的「下一场内战：来自美国未来的速报」（The Next Civil War: Dispatches from the American Future,暂译）一书里，运用政治科学模型建构出可能引发全面内战的5种情境，包含反政府的民兵与联邦军警交战、总统遇刺等。

马契说：「人们变得可接受政治暴力，甚至某种意义上不可避免，因为人们不觉得这个政府具合法性，从而让诉诸暴力变成唯一回应方式，我甚至认为某种程度上其实美国已发生。」

马契还没看过这部电影，他说若美国再次发生内战，不会是1860年代那种地理泾渭分明的南北战争，更可能是像20世纪80年代北爱尔兰那种「大规模、遍地开花式的骚乱」。

在马契的书中，退役美国陆军上校曼索尔（Peter Mansoor）表示，若再次内战「就不会是南北战争那种战场上的军队打法，而将是一种出于理念、肤色和宗教的混战、邻里对邻里的局面，会非常骇人」。