电影帝国浩劫将上映 掀美国重燃内战论辩

5 分钟

(法新社洛杉矶17日电) 英国导演艾力克斯嘉兰新作「帝国浩劫:美国内战」,勾起人们对美国11月总统选举前社会撕裂现状的担忧。

艾力克斯嘉兰(Alex Garland)最新战争动作片「帝国浩劫:美国内战」(Civil War),由曾在蜘蛛人电影担任女主角的美国女星克丝汀邓斯特(Kirsten Dunst)主演,故事背景为美国于可见的未来爆发内战。

订4月12日上映的「帝」片上周在西南偏南电影节(SXSW)首映,描述一名美国总统当3任后,十多个州脱离中央,由加州、德州组成的武装联盟与联邦政府开战,军用无人机朝公民开火,美国国内烽火连天,资深战地记者的克丝汀邓斯特一行冒死穿越战火前往白宫采访。

大西洋月刊(The Atlantic)于上映前影评称在当前政治两极下,电影有「令人不安的共鸣」;滚石杂志(Rolling Stone)表示观众「搞不好会把电影设定的未来式前提误为现在」。

曾为「28天毁灭倒数」编剧的艾力克斯嘉兰,在片中刻意含糊带过冲突的具体起源和政治目的,表示本片盼成为探讨两极化与民粹主义的「对话」。片中对走上内战的复杂成因几无任何解释,着墨于直观美国公民和记者遭遇的恐怖日常。

艾力克斯嘉兰在首映时于德州告诉观众:「我们不需要费力解释,大伙都知道为何(内战)可能发生,我们都对危机根源一清二楚。」

电影里连当3任总统的设定,灵感似乎来自许多美国人的内心隐忧-怕前总统川普若再次上台后恐无视最多做两任的宪法规定,4年后拒绝下台。

布鲁金斯研究所(Brookings Institution)与公共宗教研究所(PRRI)去年一份调查显示,高达23%的受访美国民众同意「真正的美国爱国人士,可能必须得诉诸暴力以拯救国家」。

芝加哥大学政治系教授郝尔(William Howell)表示,虽然政治菁英与国会比以往更分歧,但公众之间的两极对立被过分夸大,还说对调查里措辞模糊问题的回答,不一定能如实反映人们的实际行为。

然而像作家马契(Stephen Marche)这一派却相信,美国已成「走上内战国家的教科书般案例」,只是景况并非「帝」片描述的方式。

马契在所着的「下一场内战:来自美国未来的速报」(The Next Civil War: Dispatches from the American Future,暂译)一书里,运用政治科学模型建构出可能引发全面内战的5种情境,包含反政府的民兵与联邦军警交战、总统遇刺等。

马契说:「人们变得可接受政治暴力,甚至某种意义上不可避免,因为人们不觉得这个政府具合法性,从而让诉诸暴力变成唯一回应方式,我甚至认为某种程度上其实美国已发生。」

马契还没看过这部电影,他说若美国再次发生内战,不会是1860年代那种地理泾渭分明的南北战争,更可能是像20世纪80年代北爱尔兰那种「大规模、遍地开花式的骚乱」。

在马契的书中,退役美国陆军上校曼索尔(Peter Mansoor)表示,若再次内战「就不会是南北战争那种战场上的军队打法,而将是一种出于理念、肤色和宗教的混战、邻里对邻里的局面,会非常骇人」。