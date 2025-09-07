疑帮派分子墨尔本街头刺死2青少年 澳洲警方调查

（法新社雪梨7日电） 澳洲警方今天表示，墨尔本市区昨晚发生「骇人听闻」攻击事件，约有8名蒙面人持开山刀攻击两名年青少年致死。

警方表示，这8名疑似青少年帮派分子，昨晚在墨尔本（Melbourne）西部两个不同地点，分别攻击两名年仅12岁和15岁的受害者。

法新社报导，维多利亚州警察重案组督察班克斯（Graham Banks）表示，警方先是接获通报，赶到街上一处现场，发现一名12岁遭刺伤的男孩。

班克斯在记者会上说：「尽管医护人员试图抢救，仍然不治。」

不久后，警方在附近另一条街上，发现那名受害男孩的15岁朋友，身上也有「严重」刀伤，最终也未能救回他性命。

班克斯表示，根据目击者及监视器影像显示，行凶的是同一批蒙面人，多达8人，持有开山刀及长刃。

他说：「目前仍在初步调查，但此案具有青少年帮派犯罪的明显特徵。」

「在此类重大且不断增加的犯罪记录中，这是最骇人听闻的其中一件。这两名被杀害的男孩并非帮派成员，民众若保持沉默并不是正确选择。」

警方表示，目前尚不清楚这起攻击究竟是属于针对性的行凶，或是误认对象。

根据官方数据，2024年全澳洲的凶杀及相关犯罪案件较前1年前增加9%，受害人数达448人。

今年5月，墨尔本一家购物中心美食街发生敌对帮派持开山刀斗殴事件，当地政府因此禁止贩售及持有开山刀。（编译：纪锦玲）