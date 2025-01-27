白俄难捉摸独裁者兼蒲亭密友：鲁卡申柯

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（法新社明斯克26日电） 白俄总统鲁卡申柯今天轻松赢得第7个任期，已31年的在位时间得以延续。难捉摸、独裁且坚定挺俄的鲁卡申柯，将自己塑造为「有话直说的强人」兼「为百姓发声的总统」。

根据白俄中央选举委员会深夜发出的声明，鲁卡申柯以近87%的得票率压倒性胜选。

鲁卡申柯若再做满这一任到2030年，届时将掌权36年。

70岁的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）常被西方国家称为「欧洲最后一个独裁者」。他是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的亲密盟友，自1994年来即以铁腕手段统治白俄，并强力打压异议声浪，执政30年来已监禁数以百计反对派人士。

白俄2020年上届总统大选时，鲁卡申柯的胜选连任引发国内大规模抗争，但在他强力镇压下，数以千计抗议人士被捕。此后，当局持续加强打压异议声浪。

实际上，鲁卡申柯似乎并不介意外界称他为「残酷的独裁者」。他曾在2022年度演说告诉国会议员：「我就是独裁者，民主制度对我来说难以理解。」

● 从农场到权力颠峰

鲁卡申柯1954年出生时，白俄仍是苏联的加盟共和国。当年他曾在多个国营集体农场担任管理职务，并于1990年当选白俄最高苏维埃（Supreme Soviet）人民代表。

鲁卡申柯以独立候选人之姿和主打「反贪腐斗士」形象，在1994年赢得苏联解体、白俄独立后的首场总统大选，并支持与莫斯科建立更紧密关系。

隔年1995年，鲁卡申柯强迫国会议员同意举行全民公投，将俄语定为官方语言、将国旗改回苏联时代的设计，并赋予总统解散国会的权力。

此后鲁卡申柯透过选举活动进一步巩固统治地位。然而观察家和人权组织认为，这些选举涉及舞弊。

据白俄人权团体维斯纳（Viasna）表示，人口不到1000万的白俄，目前有至少1200人因政治因素在监服刑，其中不乏政治人物。

● 俄罗斯的亲密盟友

尽管鲁卡申柯是俄罗斯和蒲亭的亲密盟友，但他多年来一直试图将自己塑造成欧洲和莫斯科之间的桥梁。

然而2020年大选后的镇压导致鲁卡申柯与欧盟关系恶化，并允许蒲亭在2022年2月入侵乌克兰时利用白俄做为跳板。

鲁卡申柯于俄乌战争初期接受法新社专访时称，这场战争的始作俑者是西方而非俄国，「是你们挑起此战，且不让罢兵，如果俄罗斯不抢在你们北约之前动手，你们就会组织起来并对俄罗斯采取打击」。

2023年6月，俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵变未遂，此后鲁卡申柯宣称与普里格津达成协议让瓦格纳转进白俄，算是为蒲亭解决烫手山芋。

同年，蒲亭取得鲁卡申柯同意后在白俄部署战术核武。鲁卡申柯扬言，一旦明斯克遭到攻击，他就会「毫不犹豫」动用核武。

● 国内政策与接班计画

鲁卡申柯常提出一些稀奇古怪的政策方针，招致民众嘲笑和奚落。比如在COVID-19疫情期间，他坚称疫情大流行「是场骗局」，并建议民众喝伏特加和洗蒸气浴来保持健康。

2022年10月，他下令所有商品价格冻涨，以抑制「过高」通膨。

2021年5月，鲁卡申柯派战机拦截原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的班机，迫使客机转降明斯克，以利当局逮捕反对派记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）和他的女友，导致欧盟决定祭出制裁。鲁卡申柯也不甘示弱，扬言要放「毒品和移民」进欧盟。

一些分析人士认为，鲁卡申柯正全力栽培爱子尼柯莱（Nikolai Lukashenko）成为接班人，尼柯莱曾陪同父亲出席许多官方典礼。但鲁卡申柯表示3个儿子都不会想接他的班，还在26日投完票受访时开玩笑称「尼柯莱做恶梦都不会梦到要接班当总统，我的儿子都不会想接班」。

鲁卡申柯也曾多次表示，自己将在「必要时」辞职，但目前并无迹象显示他准备在短期内下台。