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白宫公布川普健检结果：完全适合履行最高统帅职责

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（法新社华盛顿13日电） 白宫公布美国总统川普的健康检查结果，他的医生表示，川普「完全适合」履行最高统帅职责。

他的医生、海军上校巴巴贝拉（Sean Barbabella）将如此结果归功于78岁川普「积极的生活方式」，并且表示这对川普身体健康「继续作出显着贡献」。

川普将于6月14日满79岁。

巴巴贝拉在今天公布的报告摘要中表示，川普「完全适合履行最高统帅和国家元首的职责」。

这项检查结果显示，川普比上个总统任期内于2020年进行上次健检时减重20磅（约9.07公斤），从244磅减为现在的224磅（约101.6公斤）。

这项健检摘要指出，川普双眼都动过白内障手术。报告内容没有提到手术日期。

根据这份报告，川普去年7月进行大肠镜检查时发现称为憩室症的良性息肉。这是随着年龄增长，肠道肌肉壁变薄或弱化的常见情况。虽然这有发炎的可能，但是大多数人不会遭遇任何问题。

巴巴贝拉写道，川普健康状况依然「极佳」，心脏、肺、神经及总体功能「强健」。

医生指出，出席多场会议、公开活动、会见媒体以及「经常在高尔夫球赛中胜出」，是川普的日常。

在药物帮助之下，川普的胆固醇水平也随着时间而有所改善。

根据这次检查结果，他的静止心率为每分钟62下，血压为收缩压128、舒张压74。川普也会服用阿斯匹灵，这可降低心脏病发作和中风的风险。

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