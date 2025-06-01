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白宫证实NASA署长提名人选有变 马斯克盟友遭撤

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（法新社华盛顿31日电） 白宫今天表示，美国总统川普打算撤销提名企业家艾萨克曼（Jared Isaacman）出任美国国家航空暨太空总署（NASA）署长。

法新社报导，艾萨克曼为亿万富豪马斯克（Elon Musk）的亲密盟友。川普去年12月在重返白宫前曾表示，他希望艾萨克曼这位电子支付公司Shift4 Payments执行长、首位太空漫步的民间太空人来担任下一任NASA署长。

但「纽约时报」（The New York Times）今天报导指川普将撤销这项提名，并引述匿名消息人士说，总统在得知艾萨克曼曾捐款给知名的民主党人士之后，作出上述决定。

当被问到纽时的报导时，白宫证实这项提名有变动。

白宫在给法新社的一封电子邮件中表示：「至关重要的是，下一任NASA署长必须完全符合川普总统的『美国优先』（America First）议程。」

「川普总统很快就会亲自宣布替代人选。」

法新社报导，由于马斯克昨天正式离开在政府效率部（DOGE）的职位，白宫今天宣布更换NASA署长提名人选似是进一步疏远马斯克。

据报导，马斯克曾直接向川普游说，让艾萨克曼担任NASA署长。由于艾萨克曼与马斯克的太空科技公司SpaceX有过重大商业往来，这引发外界质疑可能存在利益冲突。（译者：纪锦玲)

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