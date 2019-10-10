10座创始城市的代表于台北民主城市峰会上在大宪章上签字。 (swissinfo.ch)

2019年10月初，第八届世界民主论坛在台北和台中举行，台北是民主城市高峰会的主会场，来自世界各地的民主人士、专家和地方政治代表在这里聚集一堂，一个由近80座城市组成的国际城市民主联盟就此诞生。



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将民主带入大众的日常生活；在解决问题时听取民众的意见，这就是这个国际联盟的共同目标。这次的聚首是为了让来自世界各城市的政治家、专家和民主积极分子有机会共同探讨、交换经验。



民主论坛的创始城市，除了伯尔尼、台北、台中之外，还有赫尔辛基、布尔诺(捷克)、梅斯(法国)、墨西哥城、突尼斯、安养(韩国)和柏市(日本)。



国际城市民主联盟按照一个所谓的由20条规章制度组成的大宪章(Magna Charta)办事，在全世界各城市中推广权力和决定权的分摊，鼓励城市居民拥有更多发言权。



重点台湾 2019年秋季，瑞士资讯swissinfo.ch将重点放在台湾，一方面加强与台湾记者的合作，另一方面参加10月2日-5日在台中和台北举行的世界民主论坛。

下届世界民主论坛将于2020年在伯尔尼举行，伯尔尼是国际民主城市联盟的创始城之一，Regula Buchmüller是下届论坛的伯尔尼代表。 信息框结尾

公民民主



民主联盟发起者瑞士人Bruno Kaufmann在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，各成员城市不必一条不落的严格遵守全部20条条例。



在台北民主城市峰会上，市长、居民代表或民主专家广泛地列举了不同领域；不同形式和方式的公民民主。



其中一个重点话题是城市预算，这个话题是当代全球直接民主领域中的一个大话题。而台湾的民主题目则非常广泛，正如当地代表所描述的那样，从儿童游乐场到卫生系统每年的预算，事无巨细，面面俱到。



局限性



“城市预算是公民参与民主的一把金钥匙，”台北政治大学Dun-Yuan Chen教授表示：“但是在比较复杂的话题面前，比如国家卫生系统的预算问题，普通公民则需要专业支持，这样他们才能进入专家小组拥有发言权。”



要想让他们做到这一点，要对他们进行事前培训，这样做也能改善现有专家委员会中，知识不均衡的状态。这位政治教授支持民众参与到复杂话题中来，“因为只有这样才是真正的参与，并在重要决策中体现民主，”他说。



普通公民参与政治除了有可能接触到内容繁复的话题之外，还存在另一个局限，比如台北城市管理部门的一位负责人公布一项详细的预算，在预算中，公民可以决定市政的每一笔支出用在何处。



但是这里存在局限性-目前公民能参与的市政预算还只能在100万台币(约合20万人民币)以下，这对于一个拥有270万居民的大城市来说，还有许多上升空间。何况在台北这座城市中，至今为止居民还只能提出项目建议，而哪些能够实施还是要由市政拍板决定。



孩子的权力



在台北城市民主峰会现场，当台下观众问到台北最好的民众民主实例时，Chen教授说：“一些妈妈组织在一起，为她们的孩子争取，修建最好的游乐场地，市政府接受了妈妈们的动议。如今在台北市政府中专门有一个工作团队负责公园内的儿童设施和适合孩子玩耍的场地等事宜。”



另一位和Bruno Kaufman一起创立国际民主城市联盟的美国人Joe Mathews也举了美国加利福利亚州的例子，那里更进一步，“该州在翻修儿童游乐区时，把孩子们请来，让他们从几个方案中自己做出选择。”无论是在公共场所、小区活动和文化领域，加利福利亚的直接民主体现在生活中的方方面面。

地方事宜、日常生活问题的解决办法，是普通民众直接参与的理想渠道，这个论坛的组织者之一，非政府机构国际民主的国际交流负责人Caroline Vernaillen这样说。



然而世界各地的公民民主还远远没有受到官方的认可，台北大学政治系教授Yun-Hsiang Su说：“公民参与决策需要政治家和政府做出一定的牺牲。”



Su教授一针见血地说：“政治家和国家机构一般情况下不会心甘情愿地把职权分给公民，只有在每四年一次的大选上，公民才能从政治家那里真正地得到政治权益。”





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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