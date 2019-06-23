此内容发布于2019年6月23日 上午9:00

媒體估計上週末香港約有兩百萬人(佔總人口的四分之一)走上街頭抗議。 (Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.)

我們的民主研究團隊分析了香港的抗議示威、瑞士的罷工、和人民採取的最新政治行動。



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一提到香港，西方人總是想到摩天大樓、金融服務、殖民歷史。最近幾週，新聞報導依然時常提及香港，但理由並非上文所述。數百萬香港市民抗議反對一項新引渡法條(修法進程現已暫停)。



瑞士新聞媒體刊發了為數眾多的社論，縱評香港權利侵害的重重問題，例如這篇《新蘇黎世報》的評論員文章(德)外部链接。但瑞士政府依然謹守自己常用的“支持民主，但好言相勸”調性。



我們請外交部就這塊前英國殖民地所發生的事件發表聲明。在談及了維持在港業務(當然也包括瑞士公司)“穩定”的重要性之後，外交部這樣表示：



“瑞士與香港特別行政區當局保持定期聯絡，並緊密跟進局勢發展。示威遊行是表達恐懼的一種方式，應當得到適當處理。瑞士呼籲所有各方避免使用暴力。”



如何理解，您請自便。





瑞士資訊swissinfo.ch全球民主通訊員Bruno Kaufmann的觀點 最近中國共產黨(和他們在香港的傀儡行政長官林鄭月娥)為限制這片800萬人口土地上最後一絲民主自由空間所採取的措施過火了。

爭議重重的引渡法案得以撤回，以及隨後特首所做的道歉，給香港提供了罕見的機會，回到通往更多民主空間的道路上去，這也正是北京在1997年英國移交香港之前所做出的承諾。

正如當年北京駐香港的代表魯平確認的那樣：“將來香港如何發展民主，完全是香港自治權範圍內的事，中央政府不會干涉。”

不過今年來，敢於向北京政權喊話的商界人士和持異見者都已經從香港消失。對此，過去我們也有所報導(英)外部链接。

北京發生的天安門事件(多語)外部链接屠殺已經過去了30年，港人掀起的(不成功的)雨傘革命也過去了5年，此次數百萬人走上街頭傳遞了非常清晰的信號：人民的力量依舊活躍。 信息框结尾

數萬，甚至數十萬瑞士各地的女性走上街頭要求平等的薪酬和待遇。 (© Keystone / Walter Bieri)

女性罷工、氣候變化、瑞歐關係

視線回到瑞士，隨著最近一批全國公投塵埃落定，公眾關注的焦點轉到了女性、選舉、以及歐洲。



女性：6月14日，數量眾多的瑞士女性上街參與全國性的罷工，抗議久懸未決的兩性間社會和經濟不平等問題。這是1991年以來的第一次同類行動外部链接，也是瑞士有史以來最大規模的街頭抗議之一。讓我們看看這次行動能不能驚醒瑞士這個往往變化緩慢的國家。請持續關注瑞士資訊，了解後續情況。



選舉：許多人也在關注十月的議會選舉(多語)外部链接。根據最新的民意調查(多語)外部链接，環境將會成為主要議題。受此影響，預測顯示儘管右翼人民黨將可能延續在議會中的最大黨地位，綠色陣營和自由主義陣營的表現將大幅提升。



歐洲：不僅如此，除氣候變暖之外，在瑞士選民關注事項上佔據第一位的則是持續發酵的瑞歐關係問題，本週也有一定進展。瑞士政府終於向歐盟做出了答復：伯爾尼就框架協議草案點頭了！草案看上去不錯，不過還不夠好(多語)外部链接……簡而言之，瑞士人擔心工資方面的低價競爭和移民問題，推動政府向布魯塞爾要求“澄清”一些關鍵問題；後者也樂意從命。



這可能性大嗎？可能不大。即便政府真的在協議上簽字了，我們可以打賭在未來一兩年間的某個時間點上，協議也需要經過全民公投來獲得人民的背書。



說到公投，還要請大家關注關5G的激烈論戰。有一個公民團體誓將發起公民動議反對5G(多語)外部链接。同時也請關注另一項與科技有關的問題：電子身份證(多語)外部链接。許多瑞士人對此均持謹慎態度。如果政治方面您還有什麼關注的話題，或者想了解更多信息，請讓我們知道！ (通過郵箱聯繫此處外部链接和此處外部链接，或者在推特上外部链接聯絡Bruno)



(翻译：刘烽烽)

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