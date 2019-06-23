此内容发布于2019年6月23日 上午9:00

媒体估计上周末香港约有两百万人(占总人口的四分之一)走上街头抗议。 (Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.)

我们的民主研究团队分析了香港的抗议示威、瑞士的罢工、和人民采取的最新政治行动。

一提到香港，西方人总是想到摩天大楼、金融服务、殖民历史。最近几周，新闻报道依然时常提及香港，但理由并非上文所述。数百万香港市民抗议反对一项新引渡法例(修法进程现已暂停)。

瑞士新闻媒体刊发了为数众多的社论，纵评香港权利侵蚀的重重问题，例如这篇《新苏黎世报》的评论员文章(德)外部链接。但瑞士政府依然谨守自己常用的“支持民主，但好言相劝”调门。



我们请外交部就这块前英国殖民地所发生的事件发表声明。在谈及了维持在港业务(当然也包括瑞士公司)“稳定”的重要性之后，外交部这样表示：

“瑞士与香港特别行政区当局保持定期联络，并紧密跟进局势发展。示威游行是表达恐惧的一种方式，应当得到适当处理。瑞士呼吁所有各方避免使用暴力。”

如何理解，您请自便。





瑞士资讯swissinfo.ch全球民主通讯员Bruno Kaufmann的观点 最近中国共产党(和他们在香港的傀儡行政长官林郑月娥)为限制这片800万人口土地上最后一丝民主自由空间所采取的措施过火了。 争议重重的引渡法案得以撤回，以及随后特首所做的道歉，给香港提供了罕见的机会，回到通往更多民主空间的道路上去，这也正是北京在1997年英国移交香港之前所做出的承诺。 正如当年北京驻香港的代表鲁平确认的那样：“将来香港如何发展民主，完全是香港自治权范围内的事，中央政府不会干涉。” 不过今年来，敢于向北京政权喊话的商界人士和持异见者都已经从香港消失。对此，过去我们也有所报道(英)外部链接。 北京发生的天安门广场(多语)外部链接屠杀已经过去了30年，港人掀起的(不成功的)雨伞革命也过去了5年，此次数百万人走上街头传递了非常清晰的信号：人民的力量依旧活跃。 信息框结尾

数万，甚至数十万瑞士各地的女性走上街头要求平等的薪酬和待遇。 (© Keystone / Walter Bieri)

女性罢工、气候变化、瑞欧关系

视线回到瑞士，随着最近一批全国公投尘埃落定，公众关注的焦点转到了女性、选举、以及欧洲。

女性：6月14日，数量众多的瑞士女性上街参与全国性的罢工，抗议久悬未决的两性间社会和经济不平等问题。这是1991年以来的第一次同类行动外部链接，也是瑞士有史以来最大规模的街头抗议之一。让我们看看这次行动能不能惊醒瑞士这个往往变化缓慢的国家。请持续关注瑞士资讯，了解后续情况。

选举：许多人也在关注十月的议会选举(多语)外部链接。根据最新的民意调查(多语)外部链接，环境将会成为主要议题。受此影响，预测显示尽管右翼人民党将可能延续在议会中的最大党地位，绿色阵营和自由主义阵营的表现将大幅向好。

欧洲：不仅如此，除气候变暖之外，在瑞士选民关注事项上占据第一位的则是持续发酵的瑞欧关系问题，本周也有一定进展。瑞士政府终于向欧盟做出了答复：伯尔尼就框架协议草案点头了！草案看上去不错，不过还不够好(多语)外部链接……简而言之，瑞士人担心工资方面的低价竞争和移民问题，推动政府向布鲁塞尔要求“澄清”一些关键问题；后者也乐意从命。

这可能性大吗？可能不大。即便政府真的在协议上签字了，我们可以打赌在未来一两年间的某个时间点上，协议也需要经过全民公投来获得人民的背书。

说到公投，还要请大家关注关于5G的激烈论战。有一个公民团体誓将发起公民动议反对5G(多语)外部链接。同时也请关注另一项与科技有关的问题：电子身份证(多语)外部链接。许多瑞士人对此均持谨慎态度。如果政治方面您还有什么关注的话题，或者想了解更多信息，请让我们知道！(通过邮箱联系此处外部链接和此处外部链接，或者在推特上外部链接联络Bruno)



(翻译：刘烽烽)

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