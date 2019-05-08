税收改革：瑞士将同等对待外企和本国企业。

(Keystone)

在瑞士全民投票前夕，瑞士广播电视集团SRG-SSR所做的第二次民调结果显示：两项投票议案都能得以通过。针对修改武器法，65%选民表示赞同；而税收改革和养老金资金一项，选民的支持率是59%。

Graphique sondage 2 Grafik zur zweiten Umfrage

针对武器法改革，在三月底所做的首次民调中，瑞士选民就持明确支持态度，65%支持，34%反对这一结果在两次民意测试中基本未发生变化。根据民调执行机构伯尔尼gfs研究所的数据，年纪大、受教育水平高、城市居民和女性对这一提案的支持率较高。

两个原因令大多数人持支持态度：首先大多数选民认为如果瑞士不做出相关修改，将会破坏申根/都柏林协议；何况新法不会为瑞士射击爱好者带来任何实质影响。认为新法“有悖瑞士性”或是“一种变相给瑞士公民‘缴械’”的人不到50%。

而有关税收改革和养老金资金的议案，这次调查结果中支持的声音比一个月前，增加了5%，城市居民比乡村居民支持者略高；年长者比年轻人支持的呼声更高；高收入人群比低收入人群更支持该项提案。

四点理由令支持者投赞同票：养老金系统得以保障；保住瑞士经济基地的优势；平等对待国际企业和瑞士中小企业；从而同时解决两个长期悬而未决的大问题。而反对派则认为将这两个毫不相关的问题硬拧在一起是不民主作法。



瑞士资讯swissinfo.ch

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