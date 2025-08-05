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瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表

“领导岗位”也会让动物感到压力山大。
“领导岗位”也会让动物感到压力山大。 Keystone-SDA

苏黎世大学的一项研究表明，当动物在群体中担任决策角色时，它们的心跳会加快。

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该研究已于7月22日发表在《当代生物学》(Current Biology)期刊上。研究作者之一、苏黎世大学研究员达米安·法里纳(Damien Farine)在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时表示，这种现象尤其出现在群体成员对前进方向意见不一时，或个体试图带领队伍却未成功时。

为了开展这项研究，苏黎世大学的研究团队在一群东非鹫珠鸡体内植入了心率监测器，重点观察它们移动方向的选择行为。

研究发现，想要改变前进方向的鹫珠鸡心率更快。那些试图带头改变方向却未能成功的个体，表现出尤其明显的压力反应。

人类也一样

“这种鸟类非常适合开展此类研究，因为观察起来在技术上相对简单，”法里纳解释道。此外，鹫珠鸡生活在拥有复杂社会结构的大型群体中。他补充说：“不过我们认为，这一结果很可能适用于大多数群居物种。”

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据这位研究者介绍，所有社会性动物都面临类似的挑战：它们必须做出群体决策、保持队伍凝聚力，同时还要坚持自身需求，比如当其他成员想休息时，自己却想觅食。法里纳指出，这种现象同样适用于人类。

“我们每天都在经历同样的过程，比如和别人一起散步时，常常会在无意识中就决定了往哪个方向走。”

这项研究名为《集体行动中的领导地位所带来的生理代价》(The physiological cost of leadership in collective movements)，由苏黎世大学与马克斯·普朗克动物行为研究所合作完成，研究对象为生活在东非的鹫珠鸡。研究人员通过为个体植入心电图记录器并搭配GPS定位，对其集体行动过程中的领导行为进行实时监测，以评估动物在群体中“带头”所带来的生理成本。

这项研究挑战了“带头者受益更多”的传统认知，指出领导行为虽然可能带来资源优势，但也伴随着巨大的身体代价与失败风险。研究者认为，这种压力机制也可能存在于其他群居动物-甚至包括人类-的集体决策中。领导不是一成不变的身份，而是一种“视局势而动”的策略选择。

信息来源：《当代生物学》论文全文外部链接

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