示威力挺伊斯坦堡市长 土耳其近1500人遭逮捕

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敌伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）被捕后，数以万计民众今天持续在首都安卡拉抗议，目前已有近1500人遭到逮捕，其中包括1名法新社摄影记者。

伊斯坦堡市长伊玛莫鲁上周因贪腐指控遭到羁押后，土耳其爆发10多年来规模最大的抗议潮，反对派支持者认为有关当局公然违反法治。

有关当局采取镇压行动引发人权团体担忧，今天有7名报导抗议活动的记者遭到伊斯坦堡法院还押候审。其中1人为法新社摄影记者阿克古尔（Yasin Akgul），总部设于巴黎的法新社对此表达强烈谴责。

法新社执行长兼董事长佛里斯（Fabrice Fries）致函土耳其总统府表示：「他（阿克古尔）遭到监禁令人无法接受。这是为何我要请求您尽快干预，让我们的记者能迅速获释。」

法院指控35岁的阿克古尔和其他人「参与非法集会与游行」，但佛里斯说，阿克古尔没有参与抗议活动，只是以记者身分采访。

「无国界记者组织」（Reporters Without Border）谴责土耳其逮捕行动「令人愤慨」，这个媒体自由倡议团体的土耳其代表恩德洛格鲁（Erol Onderoglu）表示，这「反映了土耳其非常严峻的局势」。

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）在社群媒体X上表示，截至今天，警方已逮捕1418名参与「非法示威」的民众，并警告对于「上街恐吓」的人，警方「不会做出让步」。