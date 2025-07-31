科学家：欧洲热浪可能夺2300命 气候风险应尽早揭露

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（法新社巴黎31日电） 7月初席卷欧洲的热浪尚未平息，英国科学家已发表评估报告，称在这场极端气候事件中，全欧12个主要城市可能有2300人丧生。

参与研究的科学家之一、伦敦帝国学院（Imperial College London）气候科学副教授奥托（Friederike Otto）示警，这个数字本应「引起关注」，并及时发出警告，以避免更多不必要的死亡。

在这项研究中，伦敦帝国学院与伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）联手，专注研究今年6月23日至7月2日间的热浪致死率，而不仅是强度。

综合历史天气数据和已发表的死亡率数据后，科学家们认为，气候变迁导致12个城市的热浪气温上升摄氏1至4度，这可能造成2300人死亡。

奥托指出：「我们现在还处于初夏阶段，所以这不会是最后一波热浪。人们和社区可以采取许多措施来拯救生命。」

在欧洲，夏季高温可能夺走数万人的生命，但通常需要耗时数月、甚至数年才能计算出这个「沉默杀手」造成的实际损失。

然而，奥托和他的同僚在西欧气温达到高峰仅1周后，就发表部分估计结果。科学家们表示，这是首个在热浪事件发生不久后就将死亡人数与气候变迁联系起来的研究。