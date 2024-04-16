城市居民更容易患花粉过敏症，为什么？

一年又到花粉季。 KEYSTONE

苏黎世研究人员在花粉释放后的几个小时内便检测到废水中抗组胺药水平的急剧上升。他们还对“城市居民比乡村居民更易患花粉症”这一发现进行了解释。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en City dwellers more likely to suffer from hay fever, study shows 原版 更多阅览 City dwellers more likely to suffer from hay fever, study shows

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4月13日，苏黎世大学附属医院的Peter Schmid-Grendelmeier教授在接受《新苏黎世报》(NZZ)采访时说，抗组胺药是通过尿液进入废水的。他与瑞士联邦水科学与技术研究所(Eawag)的相关联合研究的结果尚未发表。

研究人员还注意到，废水中抗组胺剂的增加出现在一个不寻常的时间点。Schmid-Grendelmeier说：”当时赤杨和榛树还没有授粉，而桦树的花粉也尚未被测量到。“

这位皮肤病学教授继续道，目前还无法解释当时是何物引发了许多人的过敏症。”可能有一种我们尚未发现的树种。”

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富有攻击性的花粉

研究另外显示，花粉热存在“城乡差距”。城市居民更容易患上此病，其部分原因在于：城市的花粉 “更具攻击性”。

Schmid-Grendelmeier说：”例如，生长在城市的桦树所含的过敏原大约是乡村桦树的两倍。他说，引发过敏的蛋白质其实是一种 “压力应激”蛋白，例如，暴露在过多废气中的三叶草就会产生更多此类蛋白。

各种废气和与交通工具产生的污染物也会刺激人体粘膜，这是城市居民更易受花粉影响的另一个原因。

脱敏治疗

在过敏反应期间，人体会释放一种化学介质-组胺，然后引起流鼻涕或眼睛发红等症状。抗组胺药能阻断体内的组胺受体，Schmid-Grendelmeier解释。

严重时，花粉过敏还会导致呼吸困难。专家补充说，在这种情况下，建议患者去看医生，接受脱敏治疗，目的是 “将免疫系统从超敏状态转为耐受状态”。

今年下一次的治疗机会在秋季，即下一个花粉季节到来之前。