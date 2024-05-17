瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险

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根据专注于材料科学的学术期刊《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)5月13日发表的一项研究，苏黎世联邦理工学院研究人员研发的这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。
该凝胶已通过小鼠测试，并未发现不良反应。研究负责人Raffaele Mezzenga在接受Keystone-SDA新闻社采访时解释说，这种凝胶有望减少酒精对人体产生的有害及麻醉作用。
“这项新技术将为解决全球酗酒问题提供新的思路。”他补充道。
该凝胶由乳清蛋白组成，能在胃肠道中将酒精转化为醋酸，且不会产生任何对人体有害的副产品。
Mezzenga表示，研究人员还设想将凝胶推广到人们的娱乐活动中。例如，可以用于保障酒后安全驾驶回家。不过，在其获准用于人体之前，仍需进行一些临床试验。
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气候变化引花粉过敏症爆发
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气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
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迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
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5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
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瑞士人对辅助生育持开放态度
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在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
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瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
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上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
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美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
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鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
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欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
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在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
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瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
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2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
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日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
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在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
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三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
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2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
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中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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三分之二的瑞士孕妇在喝酒
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在瑞士，只有三分之一的怀孕及哺乳期女性遵从公共卫生局的建议，完全终止饮酒。 非政府组织“成瘾在瑞士”(Addi…
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退休老人的酗酒问题
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老年人染上瘾症，往往都发生在不知不觉中，联合国将这种现象称作“隐藏的大流行病”。这里是关于一位瑞士退休人员，逐渐陷入酒瘾，无法挣脱的实例。
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瑞士大超市Migros到底卖不卖酒？
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瑞士最大零售商Migros不卖酒的传奇似乎就要结束了，Migros最新颁布的一条公告引起了人们的极大兴趣：这家瑞士大连锁超市坚持了近百年不碰酒精的历史，现在准备打破禁忌卖酒了。让我们放眼这段历史，其中有原则，也关乎利润，还有“虚伪”的标签。
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