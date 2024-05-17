瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险

未来，这种凝胶将帮助人们在小酌后仍能安全驾车回家。 KEYSTONE

瑞士科学家研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。

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根据专注于材料科学的学术期刊《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)5月13日发表的一项研究，苏黎世联邦理工学院研究人员研发的这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。

该凝胶已通过小鼠测试，并未发现不良反应。研究负责人Raffaele Mezzenga在接受Keystone-SDA新闻社采访时解释说，这种凝胶有望减少酒精对人体产生的有害及麻醉作用。

“这项新技术将为解决全球酗酒问题提供新的思路。”他补充道。

该凝胶由乳清蛋白组成，能在胃肠道中将酒精转化为醋酸，且不会产生任何对人体有害的副产品。

Mezzenga表示，研究人员还设想将凝胶推广到人们的娱乐活动中。例如，可以用于保障酒后安全驾驶回家。不过，在其获准用于人体之前，仍需进行一些临床试验。