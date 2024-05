Gel suíço pode curar embriaguez

No futuro, o gel poderá ser usado para dirigir com segurança para casa depois de alguns drinques. KEYSTONE

Pesquisadores suíços desenvolveram um novo gel que pode anular os efeitos adversos do consumo de álcool.

A substância, que foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia ETH Zurich, decompõe o álcool no trato gastrointestinal antes que ele entre na corrente sanguínea, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Nanotechnology.

O gel foi testado em cobaias sem efeitos adversos. Espera-se que o produto também reduza os efeitos nocivos e intoxicantes do álcool em humanos, conforme explicou o responsável pela pesquisa, Raffaele Mezzenga, à agência de notícias Keystone-SDA.

“Nossa tecnologia pode oferecer uma nova solução na luta contra o problema global do abuso de álcool”, disse o pesquisador.

O gel é composto de proteínas de soro de leite. No trato gastrointestinal, ele converte o álcool em ácido acético sem produzir subprodutos prejudiciais ao organismo.

Os pesquisadores também preveem o uso do gel em um contexto recreativo, disse Mezzenga. Por exemplo, ele poderia ser usado para dirigir com segurança para casa depois de alguns drinques. No entanto, ainda são necessários vários testes clínicos antes que ele possa ser autorizado para uso humano.

