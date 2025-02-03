瑞士研究发现音乐可增强早产儿大脑连接

Keystone-SDA

音乐是人类通用的语言。或许正因为如此，它可以帮助早产儿改善认知缺陷。日内瓦大学医院(University Hospitals of Geneva，HUG)一项长达数年的研究表明，音乐能加强早产儿大脑某些区域的连接。目前，研究人员对这些受音乐影响的区域有了更清晰的了解。

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除了其他疾病，早产儿更容易在注意力和情绪控制方面出现问题。一支由瑞士国家科学基金会(Swiss National Science Foundation, SNSF) 资助的科研小组花了近10年时间，对能够预防该问题的原创解决方案进行了研究：音乐。

日内瓦大学医院的科学家让多个平均29周出生的早产儿实验组聆听音乐。据他们的最新研究发现，音乐可以增强早产儿易受影响的脑部区域的连接功能。该研究成果已在《影像神经学》( Imaging Neuroscience)期刊上发表。

最新项目实验组包括60名早产儿，32名接触音乐，另外28名作为对照组。瑞士国家科学基金会在周二(1月21日)的新闻稿中表示，核磁共振成像结果显示，早在33周大时既可看到新生儿脑部的发育进展。

科学家发现，某些大脑区域连接变得更好，特别是在大脑的“显著性”网络中。该功能网络主要用于识别声音或其他刺激因素，并认识其重要性或社会情感相关性。

大脑显著性网络 在脑科学领域，“salience network”通常翻译为“显著性网络”或“突显网络”。这是大脑中的一个功能网络，主要负责检测和过滤行为相关的刺激，并在内外部刺激之间切换注意力。 显著性网络的核心结构包括前岛叶和前扣带皮层，它在识别环境中突出的或重要的刺激、调节注意力和认知控制方面起着关键作用。显著性网络的功能异常与多种精神和神经疾病有关，如焦虑症、抑郁症和精神分裂症。 来源：电子与信息学报外部链接

两个大脑区域：岛叶皮层和前扣带回皮层(the insular cortex and the anterior cingulate cortex)之间的连接对显著性机能非常重要。新闻稿援引研究负责人Petra Hüppi的相关解释：“早产儿这部分大脑网络连接的能力普遍较差，该特点还会对成年后的他们产生影响。”

苏黎世作曲家安德列斯.佛伦怀德(Andreas Vollenweider)的音乐

科学家们为每个新生儿播放时长8分钟的音乐片段。他们戴着耳机，在半睡半醒间听音乐。苏黎世作曲家安德列斯.佛伦怀德创作了专门的曲子，以舒缓的方式不断出现在婴儿的日常作息节奏中，以便他们逐渐识别这些旋律。

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尽管音乐疗法的效果在核磁共振成像中清晰可见，但还无法判断这种方法是否能带来长期疗效。不过，科学家们可能很快会在2016年出生的第一批患者实验组身上找到更多答案。

这20个孩子即将满8岁，正适合通过核磁共振成像再次观察其脑部活动，并接受认知和行为测试。相关工作正在进行中。国家科学基金会得出结论，一旦证实音乐能让他们确实受益，将可能在全球范围内的新生儿重症监护室中推广该疗法。