美国科技巨头进驻，瑞士AI迎来发展机遇

ChatGPT与聊天机器人Claude背后的公司已相继落户苏黎世。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

人工智能企业OpenAI和Anthropic相继入驻苏黎世，让人们不禁充满希望-瑞士拥有研究实力和人才资源，在备受瞩目的人工智能行业中占据重要地位。

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瑞士能否成功发展成为人工智能中心取决于两个重要方面：瑞士是否有能力持续培养和吸引顶尖人才，并为有前景的初创企业提供融资。而专家认为，这还取决于瑞士未来选择如何监管人工智能。

让瑞士蜚声海外的是银行业、钟表业和制药业，而非信息技术行业。但相互竞争的ChatGPT与聊天机器人Claude的开发公司OpenAI和Anthropic如今都与英伟达(Nvidia)、苹果(Apple)和谷歌(Google)等企业一道，在这个阿尔卑斯山国设立了人工智能研究办公室。

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OpenAI研究副总裁陈信翰(Mark Chen)称瑞士为“领先的欧洲技术中心”。Anthropic则表示，苏黎世是“研究人才顶级中心”。

美国人工智能先驱企业的增多并不意味着瑞士作为欧洲人工智能研究中心的地位就不受挑战。OpenAI和Anthropic都已在伦敦和都柏林等欧洲其他地区设有办公室。

但瑞士可以通过其人工智能监管方式有别于欧盟其他地区。而瑞士通信部即将就今年早些时候生效的欧盟人工智能法案(EU AI Act)提出自己的建议。

瑞士经济研究所(KOF)联席主任汉斯·格斯巴赫(Hans Gersbach)曾在9月指出，欧盟的监管“对企业提出了非常高的要求”，因为规则和文书工作非常繁琐。他在接受该所采访时指出：“这产生了创新可能不值得或无法实现市场成功的风险。”

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“尽管欧盟人工智能法案指向了正确的方向，但有些领域本可以给创新者和企业更大的灵活性，” 他补充道，“如果瑞士能制定出比欧盟更明智、法律上更健全且更简化的监管政策，那么我们在科技领域就将迎来巨大的机遇。瑞士拥有发展成全球人工智能中心的潜力。”

与美国的联系

来自美国的全球人工智能领军者的到来，确实为瑞士国内的人工智能产业提供了额外的支持。

“瑞士与美国人工智能生态系统的联系非常紧密。这种关系正在发展为一种共生关系，”正在撰写瑞士人工智能市场相关书籍的商业顾问亚历山大·布伦纳(Alexander Brunner)说道。

加州芯片制造商英伟达两年前通过收购瑞士人工智能初创公司Animatico落户苏黎世，是这方面的另一个佐证。

洛桑联邦理工学院(EPFL)人工智能中心的联席总监马塞尔·萨拉特(Marcel Salathé)，则希望这些新落户的企业能将业务扩展到瑞士法语区。

OpenAI从位于苏黎世的Google DeepMind团队挖走了三名研究人员，突显出快速发展的行业对人才的激烈竞争。而洛桑联邦理工学院的人工智能中心目前拥有1000名学生和博士后研究员。

萨拉特表示：“人工智能的发展带给我们千载难逢的机遇。未来的一些全球最大公司正在从车库里诞生。若是其中一部分能出现在本地区，那就太好了。”

萨拉特提到，1989年互联网在日内瓦的欧洲核子研究中心(CERN)被发明出来时，瑞士错失了建立全球领先行业的机会。他指出：“我们必须确保这种失误不会重演。”

融资短板

要充分发挥潜力，瑞士初创企业就需要更多风险投资以及与成熟行业的合作。医疗、机器人和金融等行业需要整合进人工智能技术，以保持领先地位。

根据媒体集团Startupticker发表于2023年12月的报告，与其他国家相比，瑞士人工智能初创企业的投资规模仍然微不足道。

报告指出：“尽管人工智能初创企业的数量普遍令人印象深刻，但瑞士在投资方面的立场却明显较差。几乎没有其他国家的中位投资像瑞士这么低。瑞士与领先国家之间存在着巨大差距：以色列的赋能者和应用开发者吸引到的资金是瑞士人工智能公司的十倍。”

亚历山大·布伦纳呼吁大型瑞士跨国公司能更多采用瑞士本土的人工智能创新，而不总是依赖美国巨头。

“拥有人工智能方面出色的研究、优秀的人才和令人兴奋的初创企业，也不足以在全球人工智能竞争中脱颖而出。决胜关键在于构建从教育、基础设施，到企业从本地人工智能公司采购产品的完整的人工智能价值链，”他在最近的Substack(译注：Substack是让几乎任何人都可撰写与发布新闻信息、设置订阅功能、通过付费读者获得收入的网络发表平台)文章中写道。

瑞士人工智能研究的领军者 瑞士的人工智能研究由苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和洛桑联邦理工学院(EPFL)主导。这两所领先高校最近宣布成立新的瑞士国家人工智能研究所，以指导瑞士的研究、教育和人工智能创新。 今年早些时候，他们还发布了瑞士的新型超级计算机Alps，待完全投入使用后，其运算能力将是前一代的20倍，为全球最先进的超级计算机之一。 这两所高校还运营着人工智能能力中心，旨在将研究成果转化为实际应用，覆盖了从医疗到机器人及实现可持续发展目标等多个领域。

瑞中人工智能发展现状 -根据statista外部链接的数据，预计瑞士人工智能市场从2024年到2030年的复合年增长率为28.16%，到2030年市场规模将达到77.1亿美元。 -在强大的生命科学和技术生态系统的推动下，瑞士的人工智能相关人均专利数全球排名第三外部链接。 -中国工信部发布的数据显示，截至2023年6月，中国人工智能核心产业规模已经达到5000亿，人工智能企业数量超过4400家，仅次于美国，全球排名第二(南开大学报告外部链接)。

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(编译自英语：小雷/gj)