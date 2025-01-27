2025年瑞士人工智慧領域將有大動作

2025年，瑞士將推出一些新規，其中包括對大量使用人工智慧演算法的社群平台實施更嚴格的規定。 Keystone / Urs Flueeler

2025年，瑞士將在人工智慧(AI)監管法規、醫療和製藥等領域的“瑞士版ChatGPT”，以及自動駕駛汽車落地等方面邁出重要步伐，這不僅將為自身塑造人工智慧發展的新格局，也為全球提供一份值得借鏡的樣本。

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去年，瑞士的人工智慧發展大幅加速。在世界經濟論壇(WEF)上，瑞士政府重申其承諾，致力於在發展負責、包容且透明的人工智慧方面引領全球。在歐盟《人工智慧法》(AI Act)的推動下，瑞士聯邦政府表示，在經歷延期後，計劃於今年公佈一項監管提案。這項立法旨在最大程度減少人工智慧技術帶來的諸如歧視和監控等風險。

此外，瑞士計劃推出數位平台法，以應對社群媒體平台(如Facebook、X、Instagram和TikTok)上的假訊息、深度偽造和暴力內容。這將強化用戶的權利，並對社群頁面推送內容的透明度提出了更高的要求。

從法律角度來看，今年另一個重大變化是瑞士道路將首次允許使用自動駕駛車輛。這是否意味著瑞士正邁向無人駕駛的未來？

在技​​術領域，瑞士政府和聯邦理工學院正在為戰略性產業開發專用語言模型-一種類似於“瑞士版ChatGPT”的客製化模型。

麥可‧韋德(Michael Wade)是國際管理學院(IMD)商學院教授兼TONOMUS全球數位與人工智慧轉型中心(TONOMUS Global Center for Digital and AI Transformation)主任，他就今年瑞士人工智慧領域的這些重要變化發表了看法：

1. 瑞士的人工智慧監管

瑞士政府已明確表示：對人工智慧的監管將在新的一年成為核心關注點。在他們的《2025年的數位策略》(Digital Strategy for 2025)中，政府強調了為防止人工智慧對基本權利和民主的威脅，必須制定相關的規則，同時應該促進創新並增強瑞士的競爭力。

這並非瑞士首次選擇對特定技術領域進行監管：瑞士的《加密貨幣法》(cryptocurrency law)被認為在全球範圍內位列前沿。然而，瑞士當局在決定頒布針對人工智慧的專門監管之前曾猶豫了一段時間，直到2023年底才最終決定，可能是受到歐盟《人工智慧法》即將實施的影響。

瑞士通訊部長(Communications Minister)阿爾伯特·羅斯蒂(Albert Rösti)表示，立法提案預計將在今年年初公佈，儘管相比最初的計劃有所延遲。對於邁克爾·韋德教授而言，遲到總比沒有好：「不對人工智能進行監管，就如同允許製藥公司研發新藥和治療方法並直接上市，而不測試其安全性一樣。」

2. 数字平台更严格的规则

一項新的法律將對Google、Facebook、YouTube和推特等主要社群平台施加更嚴格的規定。非營利組織AlgorithmWatch瑞士分部的安吉拉·穆勒(Angela Müller)和埃斯特爾·潘納蒂爾(Estelle Pannatier)表示，這項立法預計將在今年年初公佈，目前政府正在進行相關磋商。

「我們需要扭轉局面，為這些平台製定規則，以促進對社會和民主有益的建設性公共討論，」兩位活動人士表示。

主要社群媒體平台不僅傳播訊息和娛樂內容，還製造假新聞、操控影像和影片(深度偽造)、傳遞虛假訊息，以及煽動仇恨和暴力。隨著人工智慧的加入，這些平台越來越擅長吸引用戶注意力並塑造公眾輿論，而這往往是由私人公司製定的不透明規則所推動的。

歐盟已經透過《數位服務法》(Digital Services Act)和《數位市場法》(Digital Markets Act)對此作出了應對，使成員國能夠要求社群媒體平台對有害內容採取保障措施。例如，當Meta(Facebook和Instagram的母公司)宣布計劃在美國終止其事實查核計畫時，歐盟迅速做出反應，警告任何類似行動在歐洲都需要向歐盟委員會提交風險評估。

韋德教授認為，公司應制定倫理準則，確保人工智慧的安全和負責任地使用。 「遺憾的是，許多矽谷公司正朝著相反的方向發展，」他補充道。



>> 以下文章解釋了瑞士必須盡快規範人工智慧系統的原因：

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3. 自動駕駛車輛獲得許可

另一項重大進展是自動駕駛車輛的授權。從2025年3月1日起，州政府指定的某些道路路段將允許自動駕駛車輛使用。在高速公路上，自動駕駛功能可以啟用，但前提是駕駛仍需坐在駕駛位置。

自動駕駛在很大程度上依賴人工智慧的整合。演算法充當車輛的“眼睛”、“大腦”、“手臂”和“腿”，使其能夠在各種情況下感知、導航和反應。然而，全自動駕駛尚未被允許-只有外部操作員監控的車輛才被允許上路。

這種技術的好處似乎顯而易見：改善道路安全(因為95%的事故由人為失誤造成)，並為老年人或殘疾人提供更大的出行便利。然而，這項技術尚未完全成熟，尚不足以應付城市街道和行人及突發事件較多的繁忙區域。

「我們需要更多的投資，以及科技公司更大的承諾，但瑞士目前還未達到這一水平，」韋德教授指出。在全球範圍內，美國和中國在實施自動駕駛方面處於領先地位，機器人計程車服務已投入使用。這兩個國家在這項技術的發展上投入了數十億美元。

4. 開發“瑞士版ChatGPT”

瑞士也計劃開發用於科學、教育、醫療保健、機器人技術和氣候研究等特定應用領域的大型語言模型(LLMs)。這些努力並不是為了複製像ChatGPT這樣的通用模型，而是專注於瑞士擅長且能提供附加價值的領域，例如醫療和製藥。

「我們不需要另一個生成式人工智慧模型，而是需要更準確、經濟高效和環保的模型，」韋德教授解釋。



>> 支援人工智慧發展的超級電腦會造成污染。但瑞士的這台超級電腦比幾台同類產品更環保：

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台版ChatGPT AIDE是台灣第一個本土AI引擎，過去，大型語言模型常以簡體中文的文本訓練，欠缺繁體中文資料，並常出現偏誤。所以，國科會透過TAIDE計畫，完成能呼應本土化需求，並確保生成式AI的可信任性和適用性的大型語言模型。 資料來源：未來城市外部链接

瑞士聯邦理工學院正參與合作，先前的系統多由私人公司在封閉環境中開發和管理，具有不夠透明的缺點，目前的研究正致力於擺脫對這種系統的依賴。 「在瑞士，我們擁有基礎設施和世界上最優秀的人才：我們可以在社會重要領域引領技術發展，並將其與瑞士價值觀保持一致，」洛桑聯邦理工學院自然語言處理系統研究小組(Natural Language Processing Systems Research Group)負責人安托萬·博瑟呂(Antoine Bosselut)表示，他同時也是瑞士人工智慧計畫指導委員會(steering committee of Swiss AI Initiative)的成員。

該項目正在進行中，已為醫學等領域開發了創新模型。預計今年夏天將推出包括瑞士語言模型在內的生物醫學和氣象工具。然而，韋德教授也指出，瑞士人工智慧計畫不太可能立即推動更可靠的人工智慧工具的普及。與美國等國家在建構大規模人工智慧模型方面的規模、覆蓋範圍和資源投資相比，瑞士仍面臨挑戰。

「瑞士和大多數國家一樣，仍然在很大程度上依賴外國技術，特別是來自美國的技術。這種情況今年可能會繼續下去，」教授總結道。

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(編輯：Veronica De Vore，編譯自義大利文：薛偉中/gj，繁體校對：盧品妤)