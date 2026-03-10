科技研究人员控川普政府签证政策打压事实查核

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿9日电） 一个科技研究人员联盟今天对美国总统川普政府提起诉讼，指控一项政策导致研究社群媒体平台的研究人员与事实查核人员遭拒发签证、拘留或驱逐出境。

无党派组织「独立技术研究联盟」（Coalition for Independent Technology Research, CITR）已在美国首都华盛顿的联邦法院提出诉讼，并将国务卿卢比欧（Marco Rubio）、即将卸任的国土安全部长诺姆（Kristi Noem）以及司法部长邦迪（Pam Bondi）列为被告。

这起诉讼是在政府去年12月决定对5名参与监管科技平台的欧洲人士实施签证制裁后提出。政府再次重申其长期主张，即这类监管工作等同于一种网路审查。

诉状指出：「川普政府正展开一场厚颜且范围广泛的审查行动，同时却讽刺且错误地宣称自己是在对抗审查。」

诉状表示：「被告采取新政策，排除并驱逐那些从事打击错误资讯与假讯息、事实查核、内容审核、信任与安全工作，或合规相关工作的非美国公民。」

去年5月，卢比欧宣布「签证限制政策」，针对被指「协助审查美国人言论」的外国官员与其他人士。

去年12月，国际事实查核联盟（International Fact-Checking Network）表示，对有报导指出国务院指示员工拒绝向曾从事事实查核与内容审核工作的人发放签证「深感忧虑」。

代表「独立技术研究联盟」提出诉讼的哥伦比亚大学（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）律师戴塞尔（Carrie DeCell）表示：「川普政府正利用拘留与驱逐出境的威胁，压制其不喜欢的言论。」

她表示：「这项政策针对研究并报导社群媒体平台及其线上危害的研究人员与倡议者，对受法律保障的言论造成寒蝉效应，也扭曲了对具有重大公共重要性议题的公共辩论。」

司法部发言人则强硬回应表示，政府计画「对这类毫无根据的诉讼进行抗辩」。

另外，国务院表示：「签证是一种特权，而非权利。」

声明补充说：「美国没有义务允许那些破坏我们法律并剥夺公民宪法权利的人入境或留在美国。」