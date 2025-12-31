秘鲁马丘比丘观光火车对撞 酿1死至少40伤

（法新社利马30日电） 秘鲁马丘比丘（Machu Picchu）观光铁路的两列火车发生对撞事故，造成1名司机员死亡；根据更新资料，至少有40人受伤。

法新社报导，事故发生在中午时分，在奥扬泰坦博（Ollantaytambo）至马丘比丘的单线铁道上。事故原因目前尚不清楚。

警方正在调查中。事涉印加铁路公司（Inca Rail S.A.）和秘鲁铁路公司（PeruRail S.A.）运营的火车。两家铁路公司负责运送游客到马丘比丘景点。

库斯科（Cusco）检察官办公室表示，其中一列火车的司机员丧生。

官员指出，正陆续确认伤者身分，多数为外籍游客，且大多情况严重。

根据旅客传送给秘鲁RPP电视台的画面显示，伤者倒卧于铁轨旁，现场可见到两列损毁车。

事发地点位于安地斯山脉（Andes）偏远地区，没有道路可直接通达。医护人员紧急赶往事故现场救援。

根据秘鲁观光部资料，马丘比丘自1983年被列为联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产以来，每天平均接待约4500名游客，其中多为外国人。大部分观光客需搭乘火车并转乘巴士，才能抵达位于安地斯山这座历史遗迹。 （编译：纪锦玲）