称波索纳洛遭政治猎巫 美撤销巴西大法官签证

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（法新社华盛顿18日电） 美国今天撤销巴西着名法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的签证。数小时前，由于右翼前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）遭控策画政变，莫瑞斯限制他的活动。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在声明中说：「巴西联邦最高法院大法官莫瑞斯对波索纳洛的政治猎巫，构成影响如此广泛的迫害与审查，这不仅侵犯巴西人的基本权利，还延伸波及到巴西以外的美国人。」

卢比欧说，签证限制也将适用于在法庭上支持莫瑞斯的法官，以及这些大法官的直系亲属。

莫瑞斯长期以来与波索纳洛对立。波索纳洛是美国总统川普的盟友，两人皆声称是政治迫害的受害者，川普还经常在国内就法官的裁决进行言语攻击。

波索纳洛遭控策画发动政变，这让人联想到川普在大选败给民主党籍对手拜登后，他的支持者于2021年1月6日在国会山庄（US Capitol）掀起的暴动。

数小时前，莫瑞斯谕令波索纳洛配戴电子脚镣、禁止在晚间离开住家，也不得使用社群媒体。

川普已宣布将对拉丁美洲最大经济体巴西课徵50%的关税，以向现在由左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）领导的巴西施压。