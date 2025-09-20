The Swiss voice in the world since 1935

系统供应商遭网攻　欧洲3座主要机场航班延误或取消

此内容发布于
2 分钟

（法新社伦敦20日电） 由于柯林斯航太（Collins Aerospace）供应的机场软体遭网攻，影响布鲁塞尔、伦敦和柏林机场的自动报到与行李托运系统，导致今天营运受到影响，部分航班延误或取消。

机场服务供应商柯林斯航太表示：「我们发现旗下 MUSE软体在部分机场出现网路相关的干扰。」

柯林斯航太并说：「影响仅限于电子报到与行李托运，可以透过人工报到作业来减轻冲击。」

至少有3座繁忙的欧洲航空枢纽回报受到干扰，并示警航班恐延误或取消。

布鲁塞尔机场（Brussels Airport）表示，昨天深夜系统遭遇「网路攻击」后，至少10班航班被取消，另有17班延误超过一小时。该机场指出，截至今天上午问题仍未解决，对航班时刻表造成「严重影响」。

欧洲最繁忙的伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）则表示，其报到与登机系统（同样由柯林斯航太提供）出现「技术问题」，「可能导致出境旅客延误」。

柏林机场（Berlin Airport）官网也出现横幅提示：「由于一家全欧洲系统供应商的技术问题，报到等待时间延长。」

英国广播公司（BBC）报导，欧洲航管组织Eurocontrol 要求航空公司在格林威治标准时间今天0400至明天0200之间，取消一半往返布鲁塞尔的航班。当地仅能进行人工报到与登机，机场建议今天搭机旅客在前往机场前确认航班状态。

柯林斯航太表示，正在「全力排除问题，尽快恢复客户的正常运作」。

