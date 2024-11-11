索马利兰总统大选将登场

afp_tickers

2 分钟

（法新社哈尔格萨11日电） 位于非洲之角的索马利兰即将于13日举行总统大选，寻求连任的比希提出的主要政见为外交突破。不过，专家表示，120万选民更在意经济与和平稳定。

位于索马利亚西北端的索马利兰于1991年宣布独立，拥有自己的货币、护照和军队，但从未获得世界上任何国家承认。如今成为索马利亚与衣索比亚两国间的主要争端焦点，国际观察家忧心这个动荡地区可能爆发冲突。

今年1月，索马利兰总统比希（Muse Bihi Abdi）与衣索比亚签署协议，同意将20公里的红海海岸线，租给与索马利兰相邻的内陆国家衣索比亚。

比希说，衣索比亚将以承认索马利兰作为回报，不过阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）当局从未证实，而协议的所有细节也从未公诸于世。

双方签署的谅解备忘录引发索马利亚的不满，导致索马利亚与衣索比亚之间的言词交锋和军事紧张升高，国际社会对此感到担忧。

2017年掌权至今的比希隶属于团结党（Kulmiye），76岁的比希誓言若能顺利连任，索马利兰与衣索比亚签署的协议将有所进展。

当地的律师和政治分析家贾玛则指出：「那是比希的主要诉求，他这次选战的主要政见。」贾玛指出，对当地120万选民而言，经济与和平稳定更重要。

比希的主要竞争对手是68岁的国家党（Waddani）候选人阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi），这位现任索马利兰国会议长，曾任索马利亚驻苏联和芬兰大使，他未提出具体的政策变革，但誓言扮演团结国家的角色。