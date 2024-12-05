立足瑞士 报道世界
登录

红十字会日内瓦守夜追悼

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新日内瓦4日电） 2024年堪称历来从事人道救援工作者死亡人数最多的一年，「红十字会」即折损逾30人，这个国际人道主义机构的员工与志工逾百人，今天晚间聚集办烛光守夜追悼往生的伙伴。

逾百人齐聚位于瑞士日内瓦的「红十字会与红新月会国际联合会」（IFRC）总部外，他们多数身穿红色背心并手持蜡烛。

IFRC发布声明，一名「巴勒斯坦红新月会」（Palestine Red Crescent）的志工今天在加萨走廊丧命，「累计今年全球IFRC网络丧命的伙伴达32人」，因此IFRC的员工与志工藉烛光守夜向死难同僚致敬。

IFRC指出：「巴勒斯坦红新月会紧急救护小组的成员阿尔达尔维（Alaa Al-Derawi）在加萨的汗尤尼斯（Khan Younis）运送伤患救治，之后没多久就遭枪击遇害，事故发生时他正返回基地。」

在日内瓦，参加烛光守夜的人员冒着刺骨寒风，站在打印着「保护人道」字样的标语前，有些人手持今年因从事人道援助工作而丧命的IFRC员工与志工照片。

IFRC负责全球关系、人道外交与数位化的副秘书长斯托利科维奇（Nena Stoiljkovic）告诉聚集的员工与志工：「我们深感震惊，我们深感惊恐。」

斯托利科维奇告诉法新社，在5日国际志工日（International Volunteer Day）前发起这项活动，藉由这样的一个时刻，使大家得以怀着悲痛与悲悯心情，反思蒙受的惨痛损失。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
85 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
366
250 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团