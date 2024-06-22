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红十字国际委员会加萨办公室一带遇袭 酿22死

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（法新社日内瓦21日电） 在以色列军方于加萨走廊（Gaza Strip）加强攻击之际，红十字国际委员会（ICRC）表示，设在加萨的办公室今天在炮击中受损，并导致22人丧命。

以色列与伊朗支持的武装团体「真主党」（Hezbollah）在黎巴嫩边境交火，数周以来渐趋激烈，令人担心战火扩大。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天说，绝不能让跨境敌对行动把黎巴嫩变成「另一个加萨」，这恐怕会引发「超乎想像」的灾难。

以色列正加紧空袭加萨走廊，加萨市一所医院已通报至少30人丧命。

红十字国际委员会说，在加萨办公室附近遭「大口径炮弹」轰炸后，已有22具遗体和45名伤者被送到红十字野战医院，当时办公室周围有一片帐篷区，里面住着流离失所的群众。

红十字国际委员会在社群平台X上写道：「在人道设施附近危险地开火，是让平民与提供人道援助的人陷入生命危险。」

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨卫生部将这波炮击归咎于以色列，指称有25人丧命、50人受伤，地点在红十字国际委员会办公室附近的马瓦希（Al-Mawasi）地区，距离拉法（Rafah）不远。

以色列国防军发言人没有承认涉及此事，仅说「正在检视」情况。

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