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纪念二战胜利日 蒲亭下令对乌克兰停火3天

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（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯国营媒体报导，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令对乌克兰停战3天以纪念二战胜利日，这道命令已正式生效。

乌克兰从未同意俄罗斯这项停火计画，并将此举斥为作秀，呼吁实施为期30天的停火。

克里姆林宫表示，这道为期3天的停火命令自8日午夜零时（台湾时间清晨5时）开始生效，预计持续至10日结束。

俄罗斯新闻社（RIA）报导：「为纪念伟大卫国战争胜利80周年的停火已经生效。」

就在蒲亭停火命令生效数小时前，莫斯科和基辅相互发动一连串空袭，迫使俄罗斯关闭机场，并且造成乌克兰境内至少有2人死亡。

克里姆林宫说，俄罗斯军队将遵从蒲亭的停火命令，但如果乌克兰发动任何攻击，俄军将会「立即」反击。

在美国施压要求停止对乌克兰长达3年多的攻击后，蒲亭上个月宣布这项停火，称其为一项「人道主义」举措。

美国总统川普自1月就职以来，一直试图促成莫斯科与基辅之间的持久停火，但迄今未能从克里姆林宫争取到任何重大让步。

蒲亭3月拒绝了一项由美国与乌克兰共同提出的无条件停火提案，此后对川普的和平努力仅作出极为有限的回应。

乌克兰声称不相信俄罗斯会遵守停火协议，并指控莫斯科在蒲亭于复活节期间下令的30小时停火期间，犯下数以百计违反停火协议的行为。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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