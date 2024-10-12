纳瓦尼生前已自认无法活着出狱

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（法新纽约11日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼今年2月在狱中身亡，辞世前堪称俄国总统蒲亭的头号政敌。根据即将于22日出版的纳瓦尼回忆录，他生前已相信自己会命丧苦牢里。 美国老牌文化杂志「纽约客」（The New Yorker）今天刊载纳瓦尼（Alexei Navalny）回忆录的摘要，主要是他在狱中服刑的日记和先前的写作。 纳瓦尼曾在2022年3月22日写下这段文字：「我将在监狱里了此残生，并命丧于此。（我）将没有人可以道别。…我将缺席（亲友）所有周年纪念日庆祝活动。我将无缘见到我的孙子。」

纳瓦尼去年8月依「极端主义」罪名被加判19年徒刑，其后并被移监到环境严酷的北极一处流放地，到了今年2月16日他便死于狱中，享年47岁。他的死引发各方谴责，许多人归咎于蒲亭（Vladimir Putin）。 纳瓦尼早在2020年便曾遭到下毒而命危，隔年元月返回俄罗斯时，刚下飞机随即被捕。

他还曾在2022年1月17日写下：「我们唯一该感到恐惧的，是我们将会拱手让祖国被一帮骗子、窃贼和伪君子掠夺。」 书名「爱国者」（Patriot）的纳瓦尼回忆录将由美国出版社柯纳普夫（Knopf）发行，目前正在筹划俄文版。