纽西兰将终止石油与天然气探勘禁令

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（法新社威灵顿9日电） 纽西兰政府今天表示，计划撤销为期5年的新石油和天然气探勘禁令，此举引发政治对手和环保组织强烈反对。

资源部长琼斯（Shane Jones）声称该禁令阻碍国际投资，损及该国的能源安全。

纽西兰今年提出的一项法案，将终止原先只允许在北岛一些陆上油田探勘新石油的禁令。

琼斯在一份声明中表示：「天然气对于维持我们的照明和经济运转至关重要，尤其是在电力需求的高峰期间。」

「当上届政府于2018年推出探勘禁令时…它还减少了对我们已知气田进一步开发的投资。」

绿党（Green Party）联合领袖史瓦布里克（Chloe Swarbrick）表示，政府正将「石油和天然气倒入气候危机之火」。

「通过优先考虑对环境有利而非不利的清洁能源，让我们可拥有更能久续与高效率的经济。」

琼斯还说，终止能源探勘禁令，将象徵旨在刺激投资的「一系列拟议修正案」就此启动，并表示石油和矿业在2020-21年为国内生产毛额（GDP）贡献了12亿美元。

就在这项消息发布的前一天，数千人在纽西兰最大城市举行抗议活动，反对政府另一项提振经济的措施。

纽西兰政府的「快审速批」（Fast Track Approvals）法案，将允许绕过多项环境法规，加快重大基础设施项目的审批流程。