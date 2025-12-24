结束17年流亡 孟加拉反对党领袖拉曼将返国

（法新社达卡24日电） 身为孟加拉长期执政家族的继承人、同时也是该国最具影响力政党领袖的拉曼（Tarique Rahman），在流亡17年后，即将于关键大选前返国。

现年60岁、有意角逐总理的拉曼自2008年逃离孟加拉以来一直住在伦敦，当时他称自己受到出于政治动机的迫害。他预计将于25日抵达达卡。

身为孟加拉民族主义党（BNP）代理主席的拉曼，外界普遍认为他将接替病重的母亲、80岁前总理吉亚（Khaleda Zia）掌舵。

尽管多年来健康状况不佳并曾服刑，吉亚在11月时仍矢言将参加2026年2月12日举行的大选。但她在发表承诺后不久便紧急送医，至今一直在加护病房治疗。

这场选举将是自去年群众推翻执政15年的前总理哈希纳（Sheikh Hasina）强硬政权后首度举行，哈希纳长期与BNP立场相左。

自哈希纳下台后，拉曼先前因2004年遭指控于哈希纳造势活动发动手榴弹攻击，且缺席审判遭判终身监禁的最重罪名，也已获判无罪。拉曼始终否认相关指控。

BNP秘书长艾兰吉尔（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）表示，拉曼将于25日「回到达卡这片土地与我们团聚」，他形容这将是「美好的一天」。