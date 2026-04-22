维吉尼亚州公投支持新选区地图 川普重划策略受挫

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（法新社华盛顿21日电） 美国维吉尼亚州选民今天投票支持一项新的选区地图，此举可能让民主党在联邦众议院增加四个席次，使总统川普推动的选区重划行动在即将到来的期中选举中，反而成为共和党的潜在负担。

法新社报导，被称为「杰利蝾螈」（gerrymandering）的选区划分，是一种美国长期存在但备受批评的做法，透过重新划分选区来让特定政党受益，这已成为十一月国会选举的重要战场之一。

维吉尼亚州透过公投，允许官员在2030年全国下一次例行重划前，提前重新划分国会选区，让民主党在维吉尼亚州11个众议院选区中的10个占有优势，较原本6比5的些微领先扩大。

共和党目前以微弱的多数控制众议院，但这项投票结果提高了川普在任期内必须面对民主党掌控国会的可能性；届时国会将有能力阻挡其政策并对政府进行调查，而非目前较为配合的共和党国会局面。

这对川普而言是一大打击。他昨晚与众议院议长强生（Mike Johnson）进行电话造势，呼吁选民投下反对票，并警告维吉尼亚州民众：「全国都在看。」

选区重划通常每十年依人口普查进行一次，但川普去年呼吁由共和党主导的州在十年中期重新划区，以巩固共和党在众议院的脆弱多数。

这引发一场你来我往的较劲，两党都竞相争取在十一月前再多获得一点优势。

德州率先行动，采用可能增加最多五个共和党席次的选区地图；加州则以公投回应，试图为民主党增加五席。

民主党籍维吉尼亚州长史班伯格（Abigail Spanberger）在公投结果出炉后表示：「维吉尼亚州选民已经表态，今晚他们通过一项暂时措施，对抗一位声称自己『有权』在国会取得更多共和党席次的总统。」

民主党团体投入大量资金，使这场投票成为美国史上最昂贵的选区重划之争之一。

双方主要阵营筹得近一亿美元资金，其中大部分来自「暗黑经济」团体，这些非营利组织可以大量投入政治活动，而无需公开捐款来源。

支持选区重划的团体「维吉尼亚公平选举」（Virginians for Fair Elections）筹得最多资金，约6500万美元。前总统欧巴马（Barack Obama）也出面助阵，呼吁选民投下赞成票。

不过，维吉尼亚大学（University of Virginia）政治学者萨巴托（Larry Sabato）提醒，即使赞成方胜出，民主党要拿下十一席中的十席也并非易事。

他说：「选民有时会让划区者感到意外，他们的投票方式未必如预期。因此结果并不确定，而且这些优势差距也没有大到绝对。」

川普盟友、佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）正推动召开特别会议，可能让共和党增加多达五个席次，进而抵销民主党在维吉尼亚的潜在收获。（编译：徐睿承）